Держрегулятор не підтримав запропоновану «Укрзалізницею» індексацію тарифів на вантажоперевезення



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Держрегулятор запропонував створити комісію, щоб вивчити обгрунтованість підвищення тарифів АТ «Укрзалізниця»

Державна регуляторна служба України пропонує створити експертну робочу групу, щоб встановити економічно обґрунтований тариф на вантажні перевезення АТ «Укрзалізниця». Про це стало відомо на нараді з питань запланованої індексації тарифів на залізничні перевезення, що відбулася 15 березня.

«На мій погляд, повинна бути прозорість тарифних рішень АТ «Укрзалізниця», повинна бути прогнозованість зміни тарифів. Для обговорення цього питання потрібно створити робочу експертну групу при Мінінфраструктури, з «Укрзалізницею», нами, асоціаціями, що представляють бізнес, і прийняти рішення на наступному тижні», - зазначила голова ДРС Ксенія Ляпіна.

За словами Данила Білака, члена наглядової ради АТ «Укрзалізниця», вкрай важливим є питання детального обговорення змін тарифів з бізнесом. «Нам з вами (бізнесу) потрібно виробляти більш теплі і тісні взаємини. Ми прийшли вас почути. Рішення буде за вами, але ми прийшли, як наглядова рада, щоб безпосередньо почути вашу точку зору», - зазначив Данило Білак.

Під час виступу на нараді ДРС співголова логістичного комітету Американської торгової палати Сергій Вовк наголосив, що підвищення тарифів на залізничні перевезення відіб'ється додатковим навантаженням на рівні 10 млрд. грн. на компанії.

«Ми проаналізували підвищення у зв'язку з індексацією. Готується велике непряме підвищення вантажоперевезень - понад 10 млрд. грн. Наша пропозиція: вийти на економічно обґрунтований рівень підвищення тарифів. Пропоную створити ефективну робочу групу. Думаю, можна вийти на компромісне рішення», - зазначив Сергій Вовк.

Народний депутат Володимир Гусак розповів, що кожне підвищення тарифів «Укрзалізниці» веде до зменшення обсягів вантажоперевезень. Тому політика підвищень тарифів не веде до збільшення доходів держмонополії.

«Спочатку «Укрзалізниця» підвищувала тарифи на вагони. Потім підвищили тарифи приватні компанії і в підсумку в 10 разів вагони інвентарного парку подорожчали, і «Укрзалізниця» отримала 5 млрд. грн. «Укрзалізниця» підвищує тарифи і частина клієнтів йдуть на автомобільні перевезення, тому загальні доходи держкомпанії не ростуть. Нові підвищення тарифів - нові втрати обсягів вантажоперевезень. В минулому році «Укрзалізниця» втратила 5% перевезень і 5% доходів. Але автоперевезення в той же період зросли на 65 млн. тонн, на 65%. Половину цього обсягу могла б перевозити «Укрзалізниця». У мене побоювання, що знову будуть тарифи підвищені, а обсяги перевезень впадуть. Пропоную вивчити детально питання індексації в рамках експертної робочої групи», - зазначив народний депутат Володимир Гусак.

Учасники наради, представники профільних асоціацій та галузевих об'єднань, впевнені, що в рамках роботи робочої групи можна виробити компромісне рішення, що не відіб'ється настільки сильним зростанням навантаження на витрати бізнесу через різке подорожчання вантажоперевезень.

Як раніше повідомлялося, 1 лютого 2019 на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, яким змінюються принципи держполітики у сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення, і вводиться автоматична індексація тарифів АТ «Укрзалізниця». Також був опублікований проект наказу «Про проведення щорічної автоматичної індексації», яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році.

Керівники промислових асоціацій вже написали лист віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону, першому віце-прем'єру-міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній, голові правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову і главі Наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунеру про те, що така ініціатива має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.