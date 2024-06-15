ДТЕК працює з 10 країнами Європи, щоб привезти обладнання для відновлення енергетики

Понад 80% ТЕС ДТЕК пошкоджено або зруйновано

ДТЕК співпрацює зі щонайменше десятьма європейськими країнами, аби залучити обладнання для відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів військ РФ енергетичних об’єктів. Про це виданню The Wall Street Journal розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, щоб покрити потребу в запчастинах, компанія співпрацює з країнами Європи, а також відвідує виведені з експлуатації електростанції, шукаючи придатні для використання деталі.

«Щонайменше десять країн відгукнулися», – зазначив очільник ДТЕК.

Зокрема, ДТЕК у межах URC2024 уклав меморандуми про співпрацю зі Schneider Electric, а також американськими Honeywell і GE Vernova. Угоди підписані з метою створення потужнішої та більш стабільної української енергосистеми в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми всі робимо все можливе, щоб наблизити нас до найкращого сценарію», – підкреслив генеральний директор ДТЕК.

Нагадуємо, що генерального директора компанії ДТЕК Максим Тімченко визнано одним з найкращих топменеджерів України 2024 року.

Як зазначають автори рейтингу, керувати бізнесом під час війни – завдання для сміливих та досвідчених. Рятувати компанії та людей, формувати нові плани розвитку, ухвалювати антикризові рішення, шукати шляхи та вірити у перемогу – лише деякі важливі для сучасних управлінців місії.

«Ніколи раніше на долю керівників підприємств і компаній не випадало так багато випробувань, як у 2022, 2023 та, звісно, і у 2024 році також. Агресія Росії, окупація регіонів, а разом з тим і виробничих потужностей, багатомільйонні, а подекуди і багатомільярдні втрати через влучання внаслідок обстрілів ЗС РФ», – наголошують в рейтингу.