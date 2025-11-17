Головна Скотч Фото
Церква в Іспанії отримала архітектурний «Оскар» 2025 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Будівля 2025 року за версією World Architecture Festival
фото: worldbuildingsdirectory.com

Церква в Іспанії стала Будівлею 2025 року за версією World Architecture Festival

Церква The Holy Redeemer у районі Лас-Чумберас на острові Тенерифе (Іспанія) здобула престижну нагороду, ставши Будівлею 2025 року за версією Всесвітнього фестивалю архітектури (World Architecture Festival, WAF). Ця премія вважається архітектурним «Оскаром». Про це пише «Главком» із посиланням на сайт фестивалю.

Проєкт будівлі, який розробив архітектор Фернандо Меніс, вирізняється масивними та грубими формами, що відсилають до вулканічного ландшафту Тенерифе. Комплекс складається з трьох ключових елементів: церкви, громадського центру та міської площі, яка слугує місцем для зустрічей мешканців.

Проєкт Фернандо Меніса на Тенерифе став найкращою будівлею року
Проєкт Фернандо Меніса на Тенерифе став найкращою будівлею року
фото: worldbuildingsdirectory.com

Для будівництва використовувався місцевий бетон, який є недорогим та енергоефективним матеріалом. Завдяки поєднанню гладких, шорстких і подрібнених бетонних поверхонь із вулканічним камінням, споруда має чудову акустику для промов та музики. 

Церква в Іспанії отримала архітектурний «Оскар» 2025 року фото 1
фото: worldarchitecturefestival.com

Особлива увага приділена природному освітленню. Проміжки між масивними стінами заповнили металом і склом, що пропускають денне світло. Додатково світло проникає через верхні отвори та незасклений хрест, розташований високо. Протягом дня світло рухається інтер'єром, виділяючи різні зони будівлі.

Особливу увагу привертає гра світла у церкві
Особливу увагу привертає гра світла у церкві
фото: worldarchitecturefestival.com

Цікаво, що проєкт реалізувався завдяки пожертвам і через нерівномірне фінансування зводився у кілька етапів: перші дві частини комплексу відкрили за два роки, а решту добудували лише через 16 років.

До слова, що будівлею 2024 року була визнана Дарлінгтонська державна школа в австралійському місті Сіднеї.

Раніше стало відомо, що у Китаї обрушилася частина нещодавно відкритого 760-метрового мосту «Хунци» на ділянці, що з'єднує центральні райони країни з Тибетом. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок обвалу немає

