Китай відправляє до США ключового торговельного перемовника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай відправляє до США ключового торговельного перемовника
Заступник міністра торгівлі Лі Ченган вирушить на переговори до Сполучених Штатів
Торговельна війна між двома найбільшими економіками світу перебуває у періоді затишшя з початку цього місяця

Заступник міністра торгівлі Лі Ченган цього тижня зустрінеться з американським торговим представником Джеймісоном Гріром і чиновниками Міністерства фінансів США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

The Wall Street Journal писала, що заступник міністра торгівлі Китаю проведе декілька зустрічей, зокрема з представниками американського бізнесу. За даними Bloomberg, китайський представник може зустрітися з посадовими особами рівня заступників, а не з Гріром або міністром фінансів США Скоттом Бессентом. За словами речника американського уряду, поїздка не є частиною офіційних переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди. Трамп також розповів, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном і розглядає можливість візиту до Пекіна наприкінці цього року або на початку 2026 року.

До слова, Сполучені Штати та Європейський Союз остаточно закріпили торговельну угоду. Вона містить 15% тариф США на більшість європейських товарів, включно з автомобілями, ліками, напівпровідниками та деревиною.

У спільній заяві ЄС зобов'язався скасувати мита на всі промислові товари зі США і надати пріоритетний доступ на ринок для американської сільгосппродукції та морепродуктів. Американська сторона заявила, що готова знизити чинні 27,5% тарифів на автомобілі та автозапчастини. Це станеться після того, як Брюссель внесе законопроєкт про зниження мит на товари США.

