Китай відправляє до США ключового торговельного перемовника

Торговельна війна між двома найбільшими економіками світу перебуває у періоді затишшя з початку цього місяця

Заступник міністра торгівлі Лі Ченган цього тижня зустрінеться з американським торговим представником Джеймісоном Гріром і чиновниками Міністерства фінансів США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

The Wall Street Journal писала, що заступник міністра торгівлі Китаю проведе декілька зустрічей, зокрема з представниками американського бізнесу. За даними Bloomberg, китайський представник може зустрітися з посадовими особами рівня заступників, а не з Гріром або міністром фінансів США Скоттом Бессентом. За словами речника американського уряду, поїздка не є частиною офіційних переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди. Трамп також розповів, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном і розглядає можливість візиту до Пекіна наприкінці цього року або на початку 2026 року.

До слова, Сполучені Штати та Європейський Союз остаточно закріпили торговельну угоду. Вона містить 15% тариф США на більшість європейських товарів, включно з автомобілями, ліками, напівпровідниками та деревиною.

У спільній заяві ЄС зобов'язався скасувати мита на всі промислові товари зі США і надати пріоритетний доступ на ринок для американської сільгосппродукції та морепродуктів. Американська сторона заявила, що готова знизити чинні 27,5% тарифів на автомобілі та автозапчастини. Це станеться після того, як Брюссель внесе законопроєкт про зниження мит на товари США.