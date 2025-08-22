Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні

Також у документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною

Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Литовській Республіці через російські ракетні та дронові удари по Україні. Про це повідомила пресслужба МЗС Литви, передає «Главком».

Тимчасовому повіреному у справах Росії в Литві вручили ноту протесту щодо останніх ракетних ударів та ударів бойових безпілотників по Україні.

У ноті зазначається, що продовження терору проти України збройними силами Росії, в той час, коли Європа та США докладають величезних зусиль для припинення війни та домовленості про тривалий мир, чітко демонструє, що РФ не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України.

Також у документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною та спрямована виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових санкцій Заходу.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по місту Мукачево. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа на заводі американської компанії Flex, зокрема, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.