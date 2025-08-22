Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
У ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку
фото: ДСНС

Також у документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною

Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Литовській Республіці через російські ракетні та дронові удари по Україні. Про це повідомила пресслужба МЗС Литви, передає «Главком».

Тимчасовому повіреному у справах Росії в Литві вручили ноту протесту щодо останніх ракетних ударів та ударів бойових безпілотників по Україні.

У ноті зазначається, що продовження терору проти України збройними силами Росії, в той час, коли Європа та США докладають величезних зусиль для припинення війни та домовленості про тривалий мир, чітко демонструє, що РФ не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України. 

Також у документі вказано, що участь Росії у переговорах є лицемірною та спрямована виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових санкцій Заходу.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по місту Мукачево. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа на заводі американської компанії Flex, зокрема, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.

Читайте також:

Теги: Європа обстріл Литва ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На нараді брали участь головнокомандувачі збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США
Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки для України
Вчора, 23:12
США відіграватимуть мінімальну роль у гарантуванні безпеки України
Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України
Вчора, 04:18
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
10 серпня, 22:25
На Сумщині внаслідок атаки дронів загорілись будинки
Атака на Сумщину: є поранений, пошкоджені будинки
7 серпня, 02:39
Швейцарія була вимушена призупинити роботу АЕС
Європейські АЕС змушені скоротити потужності через аномальну спеку
4 серпня, 15:24
Всі пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені...
Дівчина, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху, втратила батьків
1 серпня, 13:57
Пошуково-рятувальні роботи у місті тривають
Нічна атака на Київ. Кличко повідомив про рекордну кількість постраждалих дітей
31 липня, 10:07
Окупанти вдарили ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України
Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені
29 липня, 23:23
Люди у Європі не поспішають йти на пенсію
У яких країнах люди ЄС працюють найдовше: статистика
29 липня, 02:00

Політика

Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
Європа розглядає новий формат гарантій безпеки для України за 24 години – Bloomberg
Європа розглядає новий формат гарантій безпеки для України за 24 години – Bloomberg
Нетаньягу заявив про початок переговорів щодо закінчення війни та звільнення заручників
Нетаньягу заявив про початок переговорів щодо закінчення війни та звільнення заручників
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України
Росія відкрито принизила США ударом по американському підприємству – ексглава МЗС Литви
Росія відкрито принизила США ударом по американському підприємству – ексглава МЗС Литви
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну – CBS News
Вашингтон обмежив доступ союзників до розвідданих про Україну – CBS News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6395
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3516
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
2756
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2600
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua