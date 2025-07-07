Як проводить відпустку новообраний президент Польщі? Журналісти заскочили політика на гарячому

Кароль Навроцький проводить час у відпустці, де не забуває про хобі

Переможець президентських виборів Польщі Кароль Навроцький складе присягу 6 серпня цього року. Наразі він виконує обов'язки новообраного президента та останні тижні перед офіційним вступом на посаду глави держави проводить у відпустці. На кілька днів він поїхав до готелю «Арламув» у Підкарпатському регіоні, де зміг приділити увагу улюбленому хобі – футболу, за чим його і заскочили журналісти місцевого видання TV Republika. Під час відпустки він побував на матчі команди «Ракув Ченстохова» (Rakowa Częstochowa) із словацькою «Подбрезова» (Podbrezovą). Про це пише «Главком» із посиланням на Onet.

Кароль Навроцький сидів серед невеликої групи вболівальників на трибунах. Гравці перемогли словацьку «Подбрезову» з рахунком 4:1.

Новообраний президент Польщі не приховує своєї клубної приналежності. Кароль Навроцький вболіває за гданську «Лехію», і під час передвиборчої кампанії багато говорили про його участь у футбольних бійках. Згідно із офіційною біографією політика, Навроцький дійсно брав участь у масових бійках футбольних фанатів, включаючи відоме зіткнення у 2009 році між уболівальниками клубів «Лех» (Познань) та «Лехія» (Гданськ).

Раніше президент Польщі сам пробував себе у футболі. П'ятнадцять років він грав у нижчих лігах за команду «Екс-Седльце Гданськ» (Ex Siedlce Gdańsk). Востаннє він зіграв у матчі у 2016 році.

Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що після завершення свого терміну на посаді «без вагань» погодився б на посаду прем’єр-міністра. Як зазначив Дуда, якщо «буде потреба служити Республіці Польща, взявши на себе конкретні завдання у вигляді виконання якоїсь функції, то я, безперечно, візьмуся за це». Політик вказав на функцію «прем'єр-міністра, який би уклав нову коаліційну угоду»