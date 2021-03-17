Фонд соцстрахування пояснив причини затримки лікарняних та декретних виплат

У грудні потреба в лікарнях листах зросла у понад два 2,5 раза

Українцям затримують лікарняні та декретні виплати. Заборгованість була накопичена в грудні через різке зростання видатків.

Заступниця начальника Фонду соцстрахування Галина Харченко розповіла в ефірі каналу «Україна 24» про причини ситуації, що склалася.

«На сьогодні є затримка з фінансуванням матеріального забезпечення за листками непрацездатності. Для прикладу, в листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні та декретні в перший робочий день. На сьогодні затримка сягає вже 21 робочого дня. Фонд доклав усіх зусиль, щоб операції були оптимізовані, прискорені, щоб в період пандемії максимально забезпечити надання допомоги. Але, на жаль, грудень дав нам зростання потреби в лікарняних листах майже у 2,5 раза. Ми не були готові до цього фінансово, тому накопичилися ці зобов'язання», – пояснила вона.

Експертка розповіла, яким чином планується розв'язати проблему.

«На сьогодні ми не можемо вийти з ситуації своїми силами. Справа у зростанні кількості листків непрацездатності, а також той факт, що на Фонд поклали додаткову функцію з оплати самоізоляції працівників, вона триває до 14 днів. Причини – перетин кордону, контакт з інфекційними хворими. Потреба в таких виплатах зросла у 2,5 рази. У грудні 2019 року обсяг фінансування становив 900 млн гривень, грудень 2020 року дав нам 2,4 млрд грн потреби в лікарняних.

Нам допомагає Міністерство соціальної політики, вони тримають питання на контролі. Зараз стоїть питання про оперативне виділення нам 400 млн гривень найближчим часом на погашення частини заборгованості. Також нам назустріч йде профільний комітет Верховної Ради, вони пропонують звернутися до депутатів з приводу виділення 2,6 млрд гривень для остаточного погашення цієї заборгованості», – резюмувала заступниця начальника Фонду соцстрахування.

Раніше повідомлялося, що затримання виплат становить 21 робочий день, або 1,8 млрд грн.

При цьому фонд уточнює, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету фонду покривають видатки за той самий період, а до затримки виплат призвела накопичена наприкінці 2020 року заборгованість.

До слова, 15 березня інфекціоністка повідомила про зникнення «ковідних» доплат.

Хоча на початку місяця на доплату медикам за Covid-вакцинацію виділено майже 1,5 млрд грн.

Також тиждень тому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що мінімальна зарплата лікарів в Україні буде починатися від 23 тисяч гривень на місяць.