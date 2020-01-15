Голова ради Нацбанку пояснив, чому долар дешевшає, а ціни все одно ростуть



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Ціни в Україні зростають попри те, що долар дешевшає через неконкурентний ринок, - Данилишин

Богдан Данилишин вважає, що Антимонопольні органи в Україні не виконують своєї місії

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що ціни в Україні зростають попри здешевлення долара через слабкість антимонопольного регулювання. Таку думку Данилишин висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами голови Ради Нацбанку, ціни рухаються тільки в один бік, зокрема, на неконкурентних ринках. «Це було видно на ринку пального, коли навіть президенту України довелось втрутитись у ситуацію, щоб підштовхнути ціни вниз. Ці процеси відбуваються через слабкість нашого антимонопольного законодавства та вузькість ринків окремих галузей. Там, де діють правила конкуренції, такі тенденції відсутні», - стверджує Данилишин.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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