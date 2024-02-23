У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії

Невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції Дорогуськ у Польщі

Вантаж прямував до Німеччини

На польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков в мережі Х.

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Як зазначається, невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції Дорогуськ у Польщі, які прямували транзитом до Гамбурга. «Сьогодні вранці на залізничній станції Дорогуськ (Польща) невідомі пошкодили українську сільгосппродукцію. Відкрито три зерновози з ріпаком», – написав Кубраков.

За його слів, це транзитний вантаж, який прямує до Німеччини (Гамбург). «Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх», – наголосив Кубраков.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

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Також повідомлялося, що фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю»