Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
Невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції Дорогуськ у Польщі
фото: Кубраков/мережа X

Вантаж прямував до Німеччини

На польській залізничній станції невідомими особами були пошкодженні три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков в мережі Х.

Як зазначається, невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції Дорогуськ у Польщі, які прямували транзитом до Гамбурга. «Сьогодні вранці на залізничній станції Дорогуськ (Польща) невідомі пошкодили українську сільгосппродукцію. Відкрито три зерновози з ріпаком», – написав Кубраков.
За його слів, це транзитний вантаж, який прямує до Німеччини (Гамбург). «Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх», – наголосив Кубраков.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Також повідомлялося, що фермери в Польщі наступного вівторка, 27 лютого, планують розпочати страйк у Варшаві під гаслом «Зоряний марш на столицю»

Читайте також: 

Теги: Польща зерно фермер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Данилова Польща готується до виборів до Європейського парламенту
Данілов пояснив, чому польські фермери блокують кордон із Україною
21 лютого, 10:58
«Я вважаю, що та підтримка, яка склалася за останні два роки, це великий скарб, який може приносити дивіденди у відносинах між нашими націями», – підкреслив президент Польщі
Дуда розповів, якими бачить відносини України та Польщі
20 лютого, 20:40
Секерський зазначив, що польський уряд уже відстояв перед Єврокомісією ряд прав фермерів
Аграрний міністр Польщі запросив страйкарів на переговори: що він пропонує
20 лютого, 12:47
Президент наголосив, що через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту
Зеленський назвав справжню причину блокади польсько-українського кордону
19 лютого, 21:26
Гейлі наголосила, що в разі, коли Росія зможе захопити Україну, наступними жертвами її агресії стануть Польща і країни Балтії
Конкурентка Трампа на виборах висловилась про допомогу Україні
18 лютого, 21:23
Російський диктатор вкотре перекручував факти та намагався виправдати вторгнення в Україну
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
13 лютого, 10:31
Євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для українським біженців до 4 березня 2025 року
Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України
9 лютого, 20:12
Польща змінила строки перебування для українців
Тимчасовий захист для українських біженців: Польща неочікувано внесла зміни
9 лютого, 07:49
На кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок – речник ДПСУ
На кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок – речник ДПСУ
30 сiчня, 11:51

Соціум

У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW
РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального
Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)
Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
У Росії спалахнула масштабна пожежа: горить склад (відео)
У Росії спалахнула масштабна пожежа: горить склад (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США
21K
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
19K
Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера
18K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
16K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
4580
Індексація пенсій: у кого і наскільки зростуть виплати

Новини

Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua