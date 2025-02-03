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Заступник міністра оборони Польщі прибув до Києва з неоголошеним візитом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Заступник міністра оборони Польщі прибув до Києва з неоголошеним візитом
Польські посадовці прибули до Києва потягом, на вокзалі їх зустрів очільник польської дипломатичної місії в Україні Пьотр Лукасевич та інші високопосадовці
фото: Міністерство національної оборони Польщі, мережа X

Візит відбувається на тлі поглиблення співпраці між Україною та Польщею у сфері безпеки та оборони

У понеділок вранці заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик прибув до Києва з неанонсованим візитом.  Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі на платформі X.

Програма перебування урядовця передбачає зустрічі з представниками української влади та оборонного сектору. Головна тема переговорів – посилення співпраці у сфері оборонної промисловості.

Разом із Томчиком до України приїхали представники Polska Grupa Zbrojeniowa – польського концерну з виробництва озброєнь, а також керівництво компаній, що входять до його складу.

Польські посадовці прибули до Києва потягом. На вокзалі їх зустрів очільник польської дипломатичної місії в Україні Пьотр Лукасевич та інші високопосадовці.

Візит відбувається на тлі поглиблення співпраці між Україною та Польщею у сфері безпеки та оборони. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю газеті Financial Times підтримав скептичне ставлення прем'єр-міністра країни Дональда Туска до питання про відправку контингенту до України у складі західних сил. Проте він зазначив, що Варшава продовжуватиме підтримувати Київ, але для цього необов'язково розгортати там війська. Дуда зазначив, що Польща постійно допомагає Україні, постачаючи їй зброю та виступаючи як логістичний центр для військової та гуманітарної допомоги. Але при цьому він зазначив, що Варшава «найбільш схильна до потенційних російських атак», тому не може наражати себе на більший ризик.

До слова, президент України Володимир Зеленський відвідував Польщу для участі заходах до 80-ї річниці звільнення одного із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау. 

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Теги: Україна Польща

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