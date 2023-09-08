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Гетманцев розповів, що показало об’єднання баз Митниці та Податкової

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Гетманцев розповів, що показало об’єднання баз Митниці та Податкової
На митниці стартувала діджиталізація, однак до її повноцінного завершення ще далеко
фото з відкритих джерел

«Завозяться брендові речі по $2, а реалізуються по 20 тис. грн»

Податкова та Митниця об'єднали інформаційні бази, створивши спільний відділ, який аналізує платників податків, що завозять товар на митну територію України й потім його реалізують. Нововведення вже показало перші результати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На митниці стартувала діджиталізація, однак до її повноцінного завершення ще далеко. «Тобто є певні напрацювання, певне програмне забезпечення, але, як ми бачимо за результатами, це не впроваджено у тій формі і в тому обсязі, в яких потрібно», – пояснив чиновник.

Гетманцев звернув увагу на нововведення, якому ще не надана достатня оцінка: Податкова та Митниця об'єднали інформаційні бази, створивши спільний відділ, який аналізує платників податків, що завозять товар на митну територію України й потім його реалізують.

«Цьому нововведенню лише зо два тижні, але те, що вже видно, як на долоні, шокує: як завозяться брендові речі по $2, а реалізуються по 20 тис. грн. Про це об’єднання баз вже десятки років говорять, але ніколи це не об’єднувалося в єдиний механізм.

Якщо раніше це був обмін листами, коли щось втрачалося по дорозі, то зараз все в одному кабінеті: списки відпрацьовуються, тут же бачимо, що ціни підіймаються в п’ять-десять разів, з цього робляться відповідні висновки і такі схеми блокуються. Це робиться достатньо швидко. Переконаний, раніше бази не об’єднувались і робилося це зумисно», – наголосив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики.

Зауважимо, голова фінансового комітету Ради заявив, що профіцит місцевих бюджетів повинен бути переважно спрямований на армію і фінансування оборони – Гетманцев вважає, що вся країна повинна працювати на фронт, а не шукати балансу.

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Теги: митниця Данило Гетманцев Державна податкова служба

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