Гетманцев розповів, що показало об’єднання баз Митниці та Податкової

На митниці стартувала діджиталізація, однак до її повноцінного завершення ще далеко

«Завозяться брендові речі по $2, а реалізуються по 20 тис. грн»

Податкова та Митниця об'єднали інформаційні бази, створивши спільний відділ, який аналізує платників податків, що завозять товар на митну територію України й потім його реалізують. Нововведення вже показало перші результати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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На митниці стартувала діджиталізація, однак до її повноцінного завершення ще далеко. «Тобто є певні напрацювання, певне програмне забезпечення, але, як ми бачимо за результатами, це не впроваджено у тій формі і в тому обсязі, в яких потрібно», – пояснив чиновник.

Гетманцев звернув увагу на нововведення, якому ще не надана достатня оцінка: Податкова та Митниця об'єднали інформаційні бази, створивши спільний відділ, який аналізує платників податків, що завозять товар на митну територію України й потім його реалізують.

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«Цьому нововведенню лише зо два тижні, але те, що вже видно, як на долоні, шокує: як завозяться брендові речі по $2, а реалізуються по 20 тис. грн. Про це об’єднання баз вже десятки років говорять, але ніколи це не об’єднувалося в єдиний механізм.

Якщо раніше це був обмін листами, коли щось втрачалося по дорозі, то зараз все в одному кабінеті: списки відпрацьовуються, тут же бачимо, що ціни підіймаються в п’ять-десять разів, з цього робляться відповідні висновки і такі схеми блокуються. Це робиться достатньо швидко. Переконаний, раніше бази не об’єднувались і робилося це зумисно», – наголосив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики.

Зауважимо, голова фінансового комітету Ради заявив, що профіцит місцевих бюджетів повинен бути переважно спрямований на армію і фінансування оборони – Гетманцев вважає, що вся країна повинна працювати на фронт, а не шукати балансу.