Гетманцев розповів, скільки українців користуються податковою знижкою

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Гетманцев розповів, скільки українців користуються податковою знижкою
За словами нардепа, податковою знижкою користується близько 1,1% з усіх платників податків
фото: Facebook/Данило Гетманцев

Право на знижку має кожен платник податків з офіційно підтвердженими витратами та білими доходами

В Україні давно запроваджено механізм, який дозволяє кожному громадянину повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Однак насправді податковою знижкою користується мізерна кількість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева

Податкова знижка передбачена статтею 166 Податкового кодексу України. Гетманцев підкреслив, що право на таку знижку має кожен платник податків. Сюди можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування тощо.

«На практиці податковою знижкою реально користується лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менш як 1% домогосподарств. В масштабах країни це – мізер», – каже він.

За словами нардепа, згідно зі статистикою, у 2019–2021 роках кількість поданих декларацій зростала на 2–4% щороку. Та з початком повномасштабного вторгнення стався різкий обвал – майже на третину. І навіть у 2024 році показник так і не повернувся до рівня 2021-го.

Гетманцев зазначив, щоб отримати знижку, потрібно мати офіційно підтверджені витрати, в тому числі чеки.. Але крім цього, звичайно, мати і білі доходи. На думку нардепа, податкова знижка могла б стати ефективним інструментом підтримки людей, але перешкоджає цьому тінізація.

Нагадаємо, малий бізнес в Україні почав відновлюватися. У другому кварталі вперше за останній рік кількість новостворених ФОПів перевищила кількість закритих: чистий приріст склав понад 34 тис. підприємців.

У квітні–червні цього року в Україні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж у першому кварталі. Водночас кількість закриттів скоротилася майже на половину – до 55 тис. Так, на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Таким чином, чистий приріст малого бізнесу склав понад 34 тис. підприємців.

У другому кварталі 2025 року малий бізнес активізувався у всіх основних галузях. Десять провідних сфер зосередили понад 80% нових ФОПів і 86% закриттів.

Роздрібна торгівля стала головним драйвером: 31,4 тис. нових реєстрацій (+113% до І кварталу) та понад 14 тис. чистого приросту. ІТ-сфера – друга за кількістю нових ФОПів (9,9 тис.), показала помірне зростання (+14%) і також вийшла в плюс. Інші індивідуальні послуги – третя за масштабом категорія (9,6 тис. нових бізнесів). Також зросли реєстрації у транспорті, харчуванні, оптовій торгівлі, освіті, рекламі, медицині та агросекторі (приріст до +70%).

Як повідомлялося, Державна податкова служба перевірятиме фізичних осіб-підприємців за наявності підстав про ризиковану діяльність. Для ФОПів третьої та четвертої груп достатньо двох підстав, для першої та другої груп – від трьох.

До слова, 7214 платників податків, які постраждали внаслідок бойових дій, тимчасово звільнені від виконання податкових зобов’язань. 2913 платників отримали таке звільнення у поточному році.

Теги: Данило Гетманцев податки

