Зарплати суттєво впали: український IT-ринок переживає довготривалу кризу

Лише 9% українських айтівців мають зарплату $6 тис. або більше

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році різко змінило тенденції на ринку праці. Попит на українських айтівців зменшився, а зарплати перестали зростати. Про це свідчать результати дослідження DOU.

Фахівці зазначають, що український інформаційно-технологічний (ІТ) сектор є одним з найдинамічніших галузей у країні, а його розвиток і зміни відбуваються у швидкому темпі.

На початку 2021 року лише обмежена кількість українських айтівців мала змогу похвалитися зарплатою в розмірі $5 тис. і більше. Проте, до кінця того ж року ця ситуація змінилася, і частка фахівців з таким доходом значно зросла.

Але вторгнення Росії в 2022 році раптово змінило картину. Значна частина фахівців тепер заробляє менше $2 тис., а кількість тих, хто отримує від $2 тис. до $5 тис., також зменшилася.

Нині лише 9% українських айтівців мають зарплату в розмірі $6 тис. або більше. Серед них переважають розробники та DevOps-спеціалісти. Ці високі зарплати стали рідкістю, згадка про компенсацію у розмірі $10 тис вже звучить екзотично. У нетехнічних фахівців спостерігаються інші тенденції, зокрема, зростання заробітної плати.

Зарплати в українському ІТ-секторі постійно змінюються, це пов'язано із різноманітними впливами, включно з геополітичними, технічними та економічними факторами. Аналітики назвали ряд факторів, який може прямо впливати на зарплатню, а саме:

Вибір компанії. Вибір правильної компанії може визначити вашу зарплату. Стартапи готові платити високі зарплати досвідченим технічним фахівцям Senior+ з гарним рівнем англійської мови.

Місце проживання. Масові переїзди фахівців та віддалена робота змінили ситуацію. Тепер у Києві, Львові та Ужгороді близько 10% айтівців отримують понад $6 тис., тоді як в Одесі таких лише 5%.

Технічні навички та спеціалізація. Технічні навички також впливають на суму доходу. Найбільші шанси на отримання понад $6000 мають менеджери високого рівня, а також досвідчені фахівці DevOps.

Сфера, в якій працює фахівець, має значення. Зараз найкращі зарплатні перспективи у досвідчених техфахівців рівня Senior+, що працюють у сфері Blockchain, Machine Learning та High Load Systems. Близько 40% з них отримують понад $6 тис.

Стало відомо, як змінився ринок праці за січень 2024-го.

Нагадаємо, що в Україні з'явилось понад 40 нових професій у сфері ІТ, здоров'я та фінансів.

До слова, протягом другого року повномасштабної війни українці відкрили найбільшу кількість ФОПів за останні 10 років – майже 315 тисяч.