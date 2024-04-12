Вплив війни на ринок скутерів і мопедів: виклики та можливості

Серед українців у воєнний час сформувались відповідні уподобання

Незважаючи на активні бойові дії на території України, її жителі продовжують купувати мототехніку – скутери та мопеди. Звісно, купівельна активність значно зменшилась, якщо порівняти ці цифри з довоєнними показниками. Але попит на ринкові все одно залишається. Теж саме відбувається й в інтернет-магазині Мотозілла, де попит на якісні оригінальні запчастини зріс, на фоні збільшення водіїв двоколісного транспорту.

Що зараз відбувається на ринкові мототехніки – що та як часто купували українці у 2023 році

Щоб краще зрозуміти, що саме відбувається на сучасному авторинку, пропонуємо ознайомитись з даними Інституту досліджень автомобільного ринку. Його експерти провели аналіз інформації, скільки саме було зареєстровано мопедів та скутерів влітку 2023 року. При цьому дослідження проводились у 3-х сегментах:

імпорт вживаної мототехніки;

внутрішній перепродаж;

придбання нових транспортних засобів.

У порівнянні з літом 2021 року, кількість купівель скутерів та мопедів зросла. У середині літа 2023 року українці придбали 7800 одиниць двоколісного транспорту. Якщо порівняти ці цифри з минулорічними, то це на 9,9% більше. Це дійсно вражаючий показник, враховуючи підвищення вартості транспортних засобів.

Незважаючи на війну, українці частіше за все обирають саме нові моделі мотоциклів та скутерів – вони склали 57,7% від загальної кількості придбаної мототехніки. При цьому транспорт імпортувався з інших країн. Якщо перевести цей відсоток у конкретну кількість, то це 4500 одиниць. Якщо ж проаналізувати загальний автомобільний ринок України, то сегмент двоколісних транспортних засобів залишається одним єдиним на ринкові, де переважна більшість угод укладається саме на придбання нової мототехніки.

На внутрішньому ринкові також достатньо активно укладались угоди – приблизно 32,2% від загальної кількості. У цифровому вираженні це приблизно 2500 одиниць мопедів та скутерів.

Які моделі мопедів та скутерів найбільш популярні

Серед українців у воєнний час сформувались відповідні уподобання у питанні вибору конкретних моделей скутерів та мопедів. На внутрішньому ринкові найбільшої популярністю користувались наступні марки:

Honda – 15,2% від загальної кількості покупок;

Yamaha – 12,9%;

Suzuki – 7,5%.

Що стосується вживаного двоколісного транспорту, то покупці віддають перевагу наступним виробникам:

Yamaha – 35,2% від загальної кількості покупок вживаний транспортних засобів;

Honda – 29,6%;

Suzuki – 19,4%.

Якщо проаналізувати сегмент купівель нової техніки, то в часи війни жителі України частіше за все купують мопеди та скутерів від китайських виробників. Улітку 2023 року до найбільш популярних брендів можна віднести Musstang, Lifan та Spark.

Що по вартості – як змінилась ціна мопедів та мотоциклів

Війна призвела до того, що гривня помітно послабилась у відношенні до долара. Також не обійшлося без ускладнення логістики, стрімкого зростанні цін на паливо. Це все та інші чинники призвели до стрімкого збільшення цін на різноманітні товари. Також це стосується транспортних засобів. Нові та вживані скутери, мопеди стали дорожчими. Але це не стало на заваді збільшенню попиту на представлений вид транспорту. Якщо порівняти з довоєнними значеннями, то вартість збільшилась на 30-50% - це стосується нових моделей. Також незначне підвищенні цін зберігається на ринкові уживаних моделей.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок про те, що війна вплинула на автомобільний ринок. Більша кількість людей почали пересідати на двоколісний транспорт. Це виправдано з точки зору економії на обслуговуванні та експлуатації (заправка пальним та витрата пального на 100 км).