Білоруський рубль рекордно впав

Курс долара у Білорусі досяг свого максимуму майже за дев'ять місяців

Білоруський рубль продовжує падати відносно основних валют. Курс долара у Білорусі досяг свого максимуму майже за дев'ять місяців. Про це інформує телеграм-канал «Наша Ніва».

За результатами торгів на Білоруській валютно-фондовій біржі курси валют такі:

долар – 2,6010 (+1,24 коп.);

євро – 2,9384 (+1,27);

100 російських рублів – 3,3872 (-3,51).

Долар почав іти угору 28 грудня і росте в ціні вже більше тижня. За цей час американська валюта подорожчала більше ніж на 8 центів.

Євро зростає з 27 грудня. І за цей час додав майже 9 копійок.

Раніше повідомлялося, що в останній день торгів 2021 року на Московській біржі курс російського рубля впав по відношенню до основних валют до мінімальних значень з кінця листопада.

До слова, в Україні долар дорожчає: яким буде курс валют на новорічні свята.

Нагадаємо, експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року.

Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

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