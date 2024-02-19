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У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
Сомалі розраховує отримувати власну нафту
фото із відкритих джерел

Сомалі планує видобути першу в своїй історії нафту до кінця року

Сомалі у 2024 році розраховує видобути першу у своїй історії нафту на власній території, повідомляє Garowe з посиланням на слова міністра нафти та мінеральних ресурсів Сомалі Абдирізака Омара Мохамеда. 

Розробка вестиметься на родовищах у штатах Галмудуг, Південно-Західний та Джубаленд. Згідно з геосейсмічними дослідженнями, потенційні запаси нафти та природного газу Сомалі становлять близько 30 млрд барелів.

Влада Сомалі підписала контракт з американською Coastline Exploration про розробку запасів нафти ще 2022 року. Угода надає компанії зі США право вести розвідку нафти на семи блоках шельфу Сомалі.

У липні 2023 року обсяг видобутих запасів нафти у світі оцінювався в 1,62 трлн барелів. Світовим лідером за обсягом запасів палива залишається Саудівська Аравія з 271 млрд. барелів. На другому місці США із 192 млрд барелів. Топ-3 замикає Росія із 143 млрд барелів.

Нагадаємо, Країни Євросоюзу закупили російську нафту і газ на загальну суму €30 млрд у 2023 році, незважаючи на введені Заходом санкції, повідомляє агенція Eurostat. Зазначається, що за минулий рік відбулося скорочення товарообігу між Росією та Євросоюзом. Згідно зі статистикою, оборот взаємної торгівлі скоротився у 2,8 рази порівняно з 2021 роком.

З лютого 2022 року країни Євросоюзу запровадили проти Росії 12 санкційних пакетів, проте торгівля між РФ та ЄС продовжилася. За даними за 2023 рік імпорт російських товарів до країн Євросоюзу становив €50,64 млрд, а експорт із ЄС до Росії – €38,32 млрд.

Країни ЄС також продовжили закуповувати російські газ, нафту, нафтопродукти, чорні метали, метали платинової групи, добрива та неорганічну хімію, у тому числі паливо для ядерних реакторів. У цьому мінеральне паливо принесло Росії більше доходів, ніж інші ресурси.

До слова, посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту. З 50 танкерів, які потрапили до списку санкцій за період з 10 жовтня 2023 року, близько половини перестали перевозити нафту. Одночасно збільшився дисконт, з яким купується російська нафта, внаслідок чого її ціна цієї зими тримається близько стелі $60 за барель. 

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Теги: нафта росія нафтопродукти санкції експорт торгівля імпорт Сомалі влада

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