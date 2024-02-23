Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території

Площа нової Естонії та кількість островів будуть змінені в довідниках та у Вікіпедії

Земельне управління Естонії закінчило чергове оновлення карти берегової лінії Балтійського моря та Великих озер, яке спеціалісти відомства проводять кожні вісім років. В результаті, як пише видання ERR.EE, країна втратила чотири квадратні кілометри території.

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Але оновлення карти має й плюси – Естонія отримала 95 нових островів (2 317 замість колишніх 2 222).

«Берегова лінія Балтійського моря постійно змінюється. На неї впливає післяльодовичне підняття суші, в результаті якого піднімається поверхня землі, а також безперервні процеси берегової ерозії та акумуляції, що протікають особливо інтенсивно. Тому берегову лінію час від часу доводиться перенаносити на карту», – пояснили зміни у Відділі просторових даних Земельного управління Естонії.

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«Попереднє точне та сучасне картографування в 2012 році продемонструвало, що усталена територія в 45 225 квадратних кілометрів насправді дещо інша, і в 2012 році площа Естонії була виміряна як 45 339 квадратних кілометрів. Зараз площа Естонії на 4 квадратних кілометри менше, ніж те, що було написано в попередніх довідниках, і треба буде звикати до нових офіційних цифр», – додали у Земельному управлінні Естонії. Наразі загальна площа держави становить 45,2 тис. квадратних кілометрів. Застарілі цифри вже змінюють у всіх державних довідниках.

До слова, у Таллінні, столиці Естонії, відкрилася виставка «Момент», у межах якої на рекламних щитах показали чотири зображення зруйнованого міського простору. При цьому місцева влада заявляє, що такі фотографії тільки погіршать ситуацію, оскільки жителі Естонії «і так уже виснажені війною».