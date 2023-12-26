Як змінювався розмір держборгу України під час війни: інфографіка

На сьогодні розмір державного боргу нашої країни перевищує $140 млрд

На момент повномасштабного вторгнення РФ держборг нашої країни становив $93,3 млрд і був на 2,2% менше, ніж у січні. За весь час війни його розмір збільшився наполовину, йдеться у інфографіці видання «Слово і діло».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У березні минулого року державний борг України зріс на 3,8% (до $96,8 млрд), у квітні – на 0,8% ($97,6 млрд), у травні та червні – на 3,9% (до $101,4 млрд і $105,4 млрд відповідно). У липні 2022 року вперше за час війни розмір держборгу нашої країни у валютному еквіваленті зменшився – на 8,2% (до $96,8 млрд), однак у гривневому еквіваленті він все одно збільшився.

З середини літа і до кінця 2022 року розмір державного боргу зростав: у серпні – на 1,2% ($98 млрд), вересні – 0,1% ($98,1 млрд), жовтні – 5,2% ($103,2 млрд), листопаді – 4,2% ($107,5 млрд). На кінець року розмір державного та гарантованого державою боргу становив $111,5 млрд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У січні 2023 року держборг збільшився ще на 4,7% – до $116,7 млрд. У лютому він знизився як у валютному, так і гривневому еквіваленті за рахунок значних валютних надходжень до бюджету України. У березні обсяг держборгу зріс на 3,4% (до $120 млрд), у квітні – на 3,6% ($124,3 млрд), у травні – на 1% ($125,6 млрд), у червні – на 2,6% ($128,9 млрд), у липні – на 3,1% ($132,9 млрд), у серпні – на 0,8% ($133,9 млрд).

У вересні поточного року держборг України знизився на 0,2% – до $133,6 млрд. Однак у жовтні та листопаді зріс на 2,1% та 3,2% відповідно ($136,4 млрд та $140,8 млрд).

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України з січня до 15 грудня 2023 р. Україна отримала $38,4 млрд зовнішнього фінансування до загального фонду бюджету. Найбільшими кредиторами і донорами України стали: ЄС – сума фінансування $17,9 млрд доларів, Уряд США – $10,9 млрд, МВФ – $4,5 млрд, Уряд Канади – $1,8 млрд.