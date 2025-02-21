Через атаки РФ Україна втратила 40% видобутку газу: як це вплине на опалювальний сезон

Основні газовидобувні регіони країни знаходяться в Харківській і Полтавській областях, які є вразливими до російських атак

Внаслідок російських ракетних ударів видобуток газу в Україні скоротився на 40%. Для компенсації втрат у лютому та березні країна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

З моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія регулярно атакувала український енергосектор, проте останні тижні зосередила удари на газовидобувних об'єктах. У лютому державний «Нафтогаз» і приватна компанія ДТЕК зазнали щонайменше двох атак, що призвело до пошкодження їхньої інфраструктури.

Джерело видання зауважило, що до обстрілів Україна добувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а в опалювальний сезон споживала від 110 до 140 млн кубометрів, компенсуючи дефіцит шляхом газосховищ.

За даними Оператора газотранспортної системи України, імпорт газу почав активно зростати з початку лютого, перевищивши 20 млн кубометрів на добу, що майже в 10 разів більше, ніж раніше. Однак поточний рівень видобутку офіційно не розголошується. Україна використовує газ переважно для опалення житла та побутових потреб.

Основні газовидобувні регіони країни знаходяться в Харківській і Полтавській областях, які є вразливими до російських атак. Зазначається, що попри зменшення запасів у підземних сховищах, запланований імпорт і власний видобуток мають дозволити Україні пройти цей опалювальний сезон без обмежень для населення та промисловості.

Водночас джерело видання зауважило, що країні необхідно розпочати закачування газу для наступного зимового сезону 2025/26 вже навесні. Для цього необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів палива, тоді як на початок поточного сезону у сховищах було 12,9 млрд кубометрів.

Джерело зазначило, що поки що незрозуміло, який обсяг газу може бути імпортовано після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо вплине інтенсивність російських ракетних ударів.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 лютого Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Галущенко зауважив, що щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.