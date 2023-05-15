Сунак анонсував сотні ракет ППО та ударних дронів для ЗСУ

Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком

Військова допомога надійде найближчив часом, оскільки Україна готується до контрнаступу

Велика Британія надішле українським захисникам сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, пише Reuters.

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«Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, зокрема сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км», – йдеться в заяві.

Військова допомога надійде найближчив часом, оскільки Україна готується до контрнаступу. «Все це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває» – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, сьогодні, 15 травня президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Великої Британії.