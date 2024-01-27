Чи достатньо просто платити податки для перемоги у війні?

Платити податки – це не досягнення, не щось таке унікальне. Це норма сучасної цивілізації і звична справа для кожної людини

Податки платили ще в Давньому Римі. Форос – військовий податок був у Стародавній Греції

Коли за руку ловлять корупціонера, псевдохудожницю чи інстаблогерицю, яка випадково поїхала з масіком-«волонтером» відпочивати на Мальдіви в високий сезон – можна часто почути: «а що таке, я плачу податки». Мовляв, ЗСУ гарно живуть з моїх грошей – можу собі дозволити бути павіаном. Сквіртонути на всіх з мальдівського бунгало.

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Давайте розберемось.

Платити податки – це не досягнення, не щось таке унікальне. Це норма сучасної цивілізації і звична справа для кожної людини.

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Несплата податків у світі вважається не ок. І є тяжким злочином.

Зірковий спортсмен Кріштіану Роналду махлював із податками. Врешті отримав 23 місяців умовного ув'язнення та майже 19 мільйонів євро штрафу.

Американський політтехнолог Пол Манафорт співпрацював з найвідомішими політиками світу. Свого часу він працював радником низки американських політиків-республіканців, серед яких президенти Джеральд Форд, Рональд Рейган та Джордж Буш-старший. Але послизнувся на чорних доходах від Януковича і таємних рахунках, аби не світити мільйони кешу. Отримав 7,5 роки тюрми. Мінуснув свою блискучу кар’єру.

Співачка Шакіра отримала обвинувачення в несплаті 15,7 мільйона доларів іспанського податку на прибуток в період з 2012 по 2014 роки. Аби не було суду і обнулення її кар’єри – буде платити по окремих чеках. Угода свіжа – за листопад 2023 року.

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Мафіозі Аль Капоне змогли впіймати якраз на несплаті податків.

Податки платили ще в Давньому Римі. Форос – військовий податок був у Стародавній Греції.

Податки на користь війська існують тут з часів князя Олега – це 1000 років тому. В Гетьманщині була система податків в «Скарбницю військову». Оренда землі, пасіки, проїздні мита. Козаки – тобто військові хутко стали розвинутим привілейованим класом, бо за службу вони були звільнені від сплат податків.

І часи двох імперій – Російської та Австро-Угорщини теж платили податки на військо.

Тож просто сказати «я плачу податки для ЗСУ і можу творити фігню» – не вийде. Нормально платити податки для армії своєї країни. Не нормально – вважати, що якщо ти це робиш, то можеш накласти купку на голови іншим.