Болгарія оголосила в розшук шістьох громадян Росії: деталі

Імена підозрюваних не розголошуються

Болгарські правоохоронці оголосили в розшук шістьох громадян Росії. За даними слідства, вони в 2011-2020 роках влаштували вибухи на складах зі зброєю і збройових заводах Болгарії. Про це повідомляє болгарська служба «Радіо Свобода».

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Росіян оголосила в розшук прокуратура Софії. Там не вказали імена розшукуваних. Але уточнили, що їх підозрюють у причетності до вибухів на складах болгарського підприємця Еміліана Гебрєва у 2011 році, двох вибухах на заводі ВМЗ у 2015-му й на заводі «Арсенал" у 2020-му.

Ці випадки об’єднали в одне розслідування. Слідчі вели справу з квітня 2021 року, публічно про неї не повідомляли. Імовірно, що громадян РФ оголосили в розшук дещо раніше, ніж про це повідомили.

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За даними журналістів, трьох із шести оголошених в розшук росіян також обвинувачують в отруєнні Гебрєва «Новічком» у 2015 році.

Також слідчі встановлюють причетність до вибухів на складах зброї болгарський громадян.

У 2014 та 2015 роках у Болгарії сталося кілька вибухів, офіційного пояснення яким досі немає. Два з них зафіксували у 2015 році у селі Іганове на складі «ВМЗ-Сопот». Незабаром після цього сталося отруєння – Гебрев, а також його син й один із топменеджерів його компанії були госпіталізовані із симптомами тяжкого отруєння.

Пізніше лабораторія університету Гельсінкі, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що відноситься до сім’ї «Новачка».