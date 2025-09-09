Уряд розширив підстави для бронювання працівників

Критично важливий бізнес може забронювати 100% працівників у прифронтових регіонах

Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову № 1106.

Зазначається, що 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах тепер застосовується на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. До критеріїв критично важливих підприємств додано організації, що виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

За даними Мінекономіки, економічний ефект від цього рішення – збережений ВВП та податкові надходження – може становити близько 2,25 млрд грн на рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 13 серпня схвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, які передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Серед основних змін, як повідомляється, з'явилась можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих або активних бойових дій.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям оборонно-промислового комплексу бронювати працівників, у яких неналежно оформлені військово-облікові документи.