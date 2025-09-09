Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Уряд розширив підстави для бронювання працівників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд розширив підстави для бронювання працівників
Уряд доповнив перелік критично важливих підприємств установами, що виготовляють безпілотники
фото: DOU (ілюстративне)

Критично важливий бізнес може забронювати 100% працівників у прифронтових регіонах

Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову № 1106.

Зазначається, що 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах тепер застосовується на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. До критеріїв критично важливих підприємств додано організації, що виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

За даними Мінекономіки, економічний ефект від цього рішення – збережений ВВП та податкові надходження – може становити близько 2,25 млрд грн на рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 13 серпня схвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, які передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Серед основних змін, як повідомляється, з'явилась можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих або активних бойових дій.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям оборонно-промислового комплексу бронювати працівників, у яких неналежно оформлені військово-облікові документи.

Читайте також:

Теги: бронювання від мобілізації Кабмін мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше з початку війни росіяни поцілили по будівлі Кабміну
Удар по Будинку уряду. Час діяти
7 вересня, 16:25
Матеріали справи було направлено до ДБР для подальшого реагування
Суд у Луцьку не повірив представникам ТЦК: справу розслідуватиме ДБР
4 вересня, 12:38
Таке бронювання надається не більше ніж на 45 днів
Військовозобов’язаних без обліку зможуть бронювати? Рада підтримала законопроєкт
3 вересня, 14:57
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
1 вересня, 21:09
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися Війна і право
1 вересня, 15:15
ОПЗ виробляв аміак і карбамід, експортував добрива
Уряд запускає продаж одного з найбільших хімічних комплексів України
26 серпня, 19:59
Мадуро хоче мобілізувати цивільних
Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
19 серпня, 17:59
Влада російських регіонів повідомляла про проблеми із набором контрактників
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
18 серпня, 18:26
В уряді розповіли, хто може не платити за деякі реєстраційні послуги
Кабмін звільнив деякі категорії від сплати за низку держпослуг: подробиці
14 серпня, 20:42

Бізнес

Уряд розширив підстави для бронювання працівників
Уряд розширив підстави для бронювання працівників
Отримання посилки за 30 секунд. Гендиректор «Укрпошти» розповів про нововведення
Отримання посилки за 30 секунд. Гендиректор «Укрпошти» розповів про нововведення
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн
Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн
Eldorado остаточно йде. Що сталося із гігантом мережі електроніки
Eldorado остаточно йде. Що сталося із гігантом мережі електроніки
Виробник «Фламінго» анонсував розробку нових ракет
Виробник «Фламінго» анонсував розробку нових ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5136
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2156
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1806
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua