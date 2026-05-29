Намагався починити рушницю: у центрі Києва чоловік підстрелив випадкову перехожу

Ірина Міллер
За результатами проведених заходів поліцейські встановили стрілка, який травмував жінку – ним виявився місцевий мешканець
фото: Національна поліція України/Facebook
58-річна потерпіла госпіталізована у тяжкому стані

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який підстрелив перехожу на Печерську. Порушник вирішив самостійно усунути несправність зброї та випадково здійснив постріл й влучив 58-річній жінці у живіт. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Печерського району на землі лежить жінка з вогнепальним пораненням живота. За викликом одразу прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 58-річну потерпілу у тяжкому стані. 

Правоохоронці обстежують місце події
фото: Національна поліція України/Facebook

Для того, аби встановити обставини події, поліцейські провели кропітку роботу – було здійснено комплекс розшукових заходів та слідчих дій. Відпрацьовувались відео з камер спостереження, було призначено ряд експертиз, до огляду місця події залучався експерт-баліст, який досліджує вогнепальну зброю, дистанцію і напрямок пострілу. Для визначення точного напрямку та кута, з якого було здійснено постріл, спеціалісти-криміналісти використовували балістичні лазери.

Намагався починити рушницю: у центрі Києва чоловік підстрелив випадкову перехожу фото 1
фото: Національна поліція України/Facebook

За результатами проведених заходів поліцейські встановили стрілка, який травмував жінку – ним виявився місцевий мешканець, його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав із власного автомобіля помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу. Одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік.

Пробитий дробиною ролет у паркінгу
фото: Національна поліція України/Facebook

Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота з  ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі жінка перебуває у тяжкому стані в лікарні. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили декілька найменувань зброї та набоїв до неї.

Зброя, вилучена у підозрюваного
фото: Національна поліція України/Facebook

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру, розслідування триває.

Нагадаємо, у Бориспільському районі поліція затримала місцевого жителя, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири та пошкодив чужу автівку. Внаслідок хуліганських дій чоловік пошкодив автомобіль, який був припаркований у дворі. З людей ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який серед ночі відкрив вогонь у дворі житлового будинку на вулиці Гната Хоткевича. Як з’ясували поліцейські, 39-річний чоловік напідпитку в нічний час відпочивав на вулиці разом із компанією друзів. Перебуваючи поблизу житлового будинку, порушник вирішив похизуватися перед товаришами – він дістав пістолет та здійснив два постріли вгору, чим не на жарт налякав мешканців багатоповерхівок.

Коментарі — 0

