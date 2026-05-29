Намагався починити рушницю: у центрі Києва чоловік підстрелив випадкову перехожу

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який підстрелив перехожу на Печерську. Порушник вирішив самостійно усунути несправність зброї та випадково здійснив постріл й влучив 58-річній жінці у живіт. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Печерського району на землі лежить жінка з вогнепальним пораненням живота. За викликом одразу прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 58-річну потерпілу у тяжкому стані.

Правоохоронці обстежують місце події фото: Національна поліція України/Facebook

Для того, аби встановити обставини події, поліцейські провели кропітку роботу – було здійснено комплекс розшукових заходів та слідчих дій. Відпрацьовувались відео з камер спостереження, було призначено ряд експертиз, до огляду місця події залучався експерт-баліст, який досліджує вогнепальну зброю, дистанцію і напрямок пострілу. Для визначення точного напрямку та кута, з якого було здійснено постріл, спеціалісти-криміналісти використовували балістичні лазери.

фото: Національна поліція України/Facebook

За результатами проведених заходів поліцейські встановили стрілка, який травмував жінку – ним виявився місцевий мешканець, його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав із власного автомобіля помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу. Одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік.

Пробитий дробиною ролет у паркінгу фото: Національна поліція України/Facebook

Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота з ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі жінка перебуває у тяжкому стані в лікарні. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили декілька найменувань зброї та набоїв до неї.

Зброя, вилучена у підозрюваного фото: Національна поліція України/Facebook

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру, розслідування триває.

