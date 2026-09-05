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Мадяр розповів, як Україна може звільнити Крим без сухопутної операції

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мадяр розповів, як Україна може звільнити Крим без сухопутної операції
Українські сили продовжують бити по енергетичній інфраструктурі окупованого півострова
фото: Генштаб ЗСУ

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що українські військові створюють умови для ізоляції півострова ударами по російській інфраструктурі

Україна проводить операцію зі звільнення окупованого Криму без сухопутного наступу, дистанційно уражаючи об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури, які використовують російські війська. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр, пише «Главком».

За його словами, українська стратегія полягає у створенні умов, за яких російським військам буде дедалі складніше утримувати півострів. Зокрема, Сили оборони завдають ударів по енергетичних об'єктах та паливних ресурсах, необхідних для роботи окупаційної військової інфраструктури.

«Мадяр» заявив, що Україна вперше реалізує подібний підхід без проведення масштабної сухопутної операції. За його словами, мета полягає в тому, щоб унеможливити нормальне функціонування російської військової машини на півострові.

Окремо командувач СБС говорив про необхідність обмежити російську логістику до Криму. У липні Бровді повідомляв, що українські удари по поромах скоротили спроможність Керченської переправи на 75%.

Також українські сили продовжують бити по енергетичній інфраструктурі окупованого півострова. У липні Бровді повідомляв про ураження семи електропідстанцій у Криму за одну ніч.

Таким чином, за задумом командувача СБС, йдеться не про безпосередній штурм Криму, а про поступове позбавлення російських військ можливостей для забезпечення та ведення бойових дій на півострові.

Варто нагадати, що командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що Росія може спробувати швидко захопити країни Балтії, як намагалася це зробити у 2022 під час повномасштабного вторгнення.

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Теги: Роберт Бровді Крим деокупація Україна війна

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