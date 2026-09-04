Візит Віткоффа і Кушнера до Москви отримав песимістичний прогноз

Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Путіна та Зеленського

У Кремлі повірили у військову перевагу Росії та не побачили причин для поступок перед новим раундом переговорів

Майбутній візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви навряд чи призведе до прориву в переговорах щодо завершення російсько-української війни. Очікування російської сторони від зустрічі є надзвичайно низькими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Віткофф і Кушнер мають прибути до Москви 5 вересня. Представники президента США Дональда Трампа прагнуть перезапустити переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Однак співрозмовники Bloomberg, близькі до Кремля, заявили, що очікування від майбутнього візиту є «надзвичайно низькими».

Попередні поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії не призвели до прогресу. За словами джерел, наразі також немає підстав вважати, що представники Трампа привезуть до Москви пропозиції, які російська сторона вважатиме прийнятними.

Російський диктатор Володимир Путін, за даними агентства, готовий припинити війну лише на умовах Москви. Ба більше, вимоги російської сторони стали жорсткішими.

Співрозмовники Bloomberg пояснили зміну позиції Кремля тим, що російське керівництво вважає, ніби РФ отримала військову перевагу. Через це Москва не бачить причин відмовлятися від своїх вимог або йти на суттєві поступки.

Нагадаємо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Москву та Київ у спробі відновити переговори щодо завершення російсько-української війни. Спочатку представники Трампа мають зустрітися з Путіним, після чого в неділю прибудуть до Києва для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Перед поїздкою Вашингтон наполягав на тимчасовому припиненні повітряних ударів. США вимагали, щоб Україна не атакувала Москву та російські енергетичні об'єкти під час перебування Віткоффа і Кушнера в Росії. Водночас Москва мала утриматися від ударів по Києву.

Зеленський підтвердив майбутній візит американських представників та заявив, що з українського боку повітряних ударів протягом необхідного для переговорів часу не буде. Президент наголосив, що Росія має дзеркально забезпечити «тишу» на цей період.