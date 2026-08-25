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Українці забезпечили суттєвий приріст ВВП Польщі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Українці забезпечили суттєвий приріст ВВП Польщі
У Польщі офіційно працевлаштовано 966 тисяч українців
фото з відкритих джерел

Офіційне працевлаштування майже мільйона громадян України сприяло додатковому зростанню польського ВВП на 2,7%

Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило статистику щодо внеску українських громадян у розвиток економіки країни. Згідно з наданими даними, рівень зайнятості серед українців у Польщі у 2024 році досяг позначки у 78%, повідомляє «Главком».

Праця та підприємницька діяльність громадян України забезпечили додатковий приріст валового внутрішнього продукту Польщі на 2,7 відсотка.

На сьогодні у країні офіційно працевлаштовано 966 тисяч українців. Окрім найманої праці, вони активно започатковують власну справу: за останні роки створено понад 100 тисяч підприємств..

Польські дипломати наголошують, що за цими показниками стоять реальні інновації та бізнес-ініціативність. Громадяни України, які знайшли прихисток у Польщі, активно інтегруються в її економічне життя та разом із польським суспільством формують підґрунтя для міцного спільного майбутнього.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький заявив, що включення Степана Бандери та Романа Шухевича до Національного пантеону України може створити серйозні проблеми для української євроінтеграції.

Раніше схожу позицію висловлював міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він заявляв, що Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до Євросоюзу, якщо не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА.

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Теги: праця Польща ВВП біженці Україна

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