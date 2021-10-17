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    «Слуга» Юзік зізнався, що не проти полишити депутатство та повернутися у «Квартал»

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    Юзік радий би повернутися на сцену, та депутатство не пускає - «Слуга» Юзік зізнався, що не проти полишити депутатство та повернутися у «Квартал»
    Юзік радий би повернутися на сцену, та депутатство не пускає
    Фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Юрій Корявченков досі буває на репетиціях своїх колег-гумористів

    Колись Юзік із «Кварталу 95», а нині народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков зізнався, що досі буває на репетиціях своїх колег-гумористів.

    «Бувають моменти, коли хочу побачити хлопців, і просто заїжджаю на репетиції. Так, ми зустрічаємося, тому що є свята якісь, але часу мало», – поділився нардеп із Катериною Осадчою у програмі «Світське життя».

    Водночас він запевнив – думки на кшталт «Квартал» уже не той» його не відвідують. Бо хоч він та Володимир Зеленський уже не виступають, основна маса акторів залишилася.

    «Все так само, машина їде, працює, все добре», – запевнив Корявченков.

    «Якщо б вам сказали, що завтра складаєте свої повноваження депутата і повертаєтеся у «Квартал», ви б зраділи чи засмутилися? – запитала Осадча.

    «Навіть не знаю, мабуть, зрадів би», – після недовгого вагання відповів Юзік. Однак згодом додав, що наразі має депутатські справи – виїжджає на округ.

    Раніше у Києві в елітному житловому комплексі «Новопечерські липки» помітили нардепа від «Слуги народу» та друга президента Юрія Корявченкова (творчий псевдонім у «Кварталі 95» Юзік). Його зафіксували, коли сідав в автівку Mercedes-Benz S-Class 500, вартість якого оцінюється щонайменше в $205 тисяч. Елітний Mercedes-Benz був «тісний» для нардепа.

    До слова, раніше близький до Зеленського «слуга народу» Корявченков повідомив про халтуру на «Великому будівництві».

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    Теги: депутат свята гроші Володимир Зеленський Юрій Корявченков Mercedes-Benz S-Class
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    «Слуга» Юзік зізнався, що не проти полишити депутатство та повернутися у «Квартал»