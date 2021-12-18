  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Керівник «Укрспирту» визнав: приватизація спиртзаводів не вирішила проблему тіньового виробництва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Задачу із детінізації ринку алкоголю поки вирішити не вдалося - Керівник «Укрспирту» визнав: приватизація спиртзаводів не вирішила проблему тіньового виробництва
    Задачу із детінізації ринку алкоголю поки вирішити не вдалося
    фото: glavcom.ua

    «Ринок алкогольних напоїв не зростає, податкові надходження збільшуються. Але…»

    Попри певні позитивні результати від приватизації вітчизняних спиртзаводів, наразі не вдалося кардинально змінити ситуацію із тіньовим обігом алкоголю. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків директора державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун.

    Керівник «Укрспирту» пояснив, що порахувати загальні надходження від спиртзаводів до бюджету нині з об’єктивних причин стало дещо важче.

    «У 2020 році були максимальні відрахування – понад 500 млн грн податків. У 2021 році запрацював ринок, і ми вже не маємо консолідованої інформації, скільки уся галузь переказує податків до бюджету: якщо раніше ми були монополією, то зараз кожен сам за себе», – зазначив Блескун.

    Посадовець також прокоментував слова голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, який нещодавно повідомляв, що надходження від акцизного збору останніми місяцями збільшились на 18%.

    «Начебто непогано – ринок алкогольних напоїв не зростає, а податкові надходження збільшуються. Але це не та цифра, яку можна назвати задовільною з погляду вирішення проблеми. От якби збирання податків зросло вдвічі, тоді так, можна було б говорити, що ми наступили на хвіст тіньовикам», – вважає фахівець.

    Сергій Блескун нагадав, що контрафактна горілка може коштувати вдвічі дешевше за підакцизну продукцію, адже спирт – далеко не найзначніша складова у вартості пляшки горілки.

    «Акциз у вартості пляшки горілки – 25 грн. Спирт – 9 грн. Пляшка, етикетка, ковпачок (найпростіші) – близько 10 грн. Плюс ПДВ – 20%, фонд оплати праці, логістика, магазинна націнка до 30%», – пояснив керівник «Укрспирту».

    Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

    13 грудня 2019 року в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

    На першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

    Читайте також інтерв'ю: Монополія зруйнована. Хто купив три десятки державних спиртзаводів?
    Теги: приватизація Укрспирт акциз ринок алкоголь закон ПДВ спирт Сергій Блескун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Керівник «Укрспирту» визнав: приватизація спиртзаводів не вирішила проблему тіньового виробництва