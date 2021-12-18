Керівник «Укрспирту» визнав: приватизація спиртзаводів не вирішила проблему тіньового виробництва
«Ринок алкогольних напоїв не зростає, податкові надходження збільшуються. Але…»
Попри певні позитивні результати від приватизації вітчизняних спиртзаводів, наразі не вдалося кардинально змінити ситуацію із тіньовим обігом алкоголю. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків директора державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун.
Керівник «Укрспирту» пояснив, що порахувати загальні надходження від спиртзаводів до бюджету нині з об’єктивних причин стало дещо важче.
«У 2020 році були максимальні відрахування – понад 500 млн грн податків. У 2021 році запрацював ринок, і ми вже не маємо консолідованої інформації, скільки уся галузь переказує податків до бюджету: якщо раніше ми були монополією, то зараз кожен сам за себе», – зазначив Блескун.
Посадовець також прокоментував слова голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, який нещодавно повідомляв, що надходження від акцизного збору останніми місяцями збільшились на 18%.
«Начебто непогано – ринок алкогольних напоїв не зростає, а податкові надходження збільшуються. Але це не та цифра, яку можна назвати задовільною з погляду вирішення проблеми. От якби збирання податків зросло вдвічі, тоді так, можна було б говорити, що ми наступили на хвіст тіньовикам», – вважає фахівець.
Сергій Блескун нагадав, що контрафактна горілка може коштувати вдвічі дешевше за підакцизну продукцію, адже спирт – далеко не найзначніша складова у вартості пляшки горілки.
«Акциз у вартості пляшки горілки – 25 грн. Спирт – 9 грн. Пляшка, етикетка, ковпачок (найпростіші) – близько 10 грн. Плюс ПДВ – 20%, фонд оплати праці, логістика, магазинна націнка до 30%», – пояснив керівник «Укрспирту».
Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.
13 грудня 2019 року в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.
На першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».