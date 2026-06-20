Приватизація-2026. Керівник Фонду держмайна анонсував продаж знакових об’єктів

Наталуха: «Станом на сьогодні ми вже провели чотири аукціонні комісії»

Фонд державного майна планує до кінця року виставити на приватизацію щонайменше шість-сім великих державних активів. Серед них: Одеський припортовий завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, «Сумихімпром» та «Мотордеталь-Конотоп». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Фонд зацікавлений у тому, щоб потенційні інвестори ухвалювали рішення вже зараз, не чекаючи завершення війни. «Якщо уявімо, що до кінця року війна не закінчується, їм доведеться зробити цю ставку ще в умовах війни. Тому я якраз зацікавлений максимально оперативно все це провести та спонукати потенційних інвесторів до прийняття рішення», – зазначив Наталуха.

Очільник Фонду повідомив, що підготовка до продажу найбільших активів уже розпочалася. «Станом на сьогодні ми вже провели чотири аукціонні комісії – щодо Одеського припортового, Демурінського ГЗК, «Сумихімпрому» та «Мотордеталі-Конотоп». Аукціонні комісії – це фактично старт процесу», – пояснив він.

За словами Наталухи, після цього мають відбутися погодження з центральними органами виконавчої влади та розгляд відповідних рішень урядом. Голова ФДМУ додав, що серед об'єктів, які також готуються до приватизації, залишається столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza.

Водночас продаж цього активу ускладнюється низкою факторів. Зокрема, державі належить не весь об'єкт, а лише контрольний пакет у розмірі 66,65% акцій. Крім того, на Ocean Plaza залишається кредитна заборгованість, яка перевищує $140 млн.

«У нас є юридичні рішення, які ми розробили і стосовно кредиту, і взагалі щодо структури власності, ведемо розмови з різними потенційними учасниками аукціону», – повідомив Наталуха.

Попри складну структуру власності та боргові питання, за його словами, інтерес інвесторів до Ocean Plaza залишається високим. Однак багатьох потенційних покупців насторожує той факт, що на продаж виставлятиметься не 100% акцій торговельного центру.

Дмитро Наталуха в інтерв'ю «Главкому» також заявив, що на великі об'єкти приватизації вже є по три-п'ять потенційних покупців. За його словами, інтерес до українських державних активів проявляють не лише інвестори зі США та країн Європейського Союзу, а й представники Азії та держав Перської затоки.