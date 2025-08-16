Китайський ультиматум: як Пекін диктує умови постачання рідкоземельних металів

Китай використовує своє домінування для тиску на Захід

Китай, який контролює левову частку світового ринку рідкоземельних металів, почав використовувати цю перевагу як важіль тиску в торговельній війні

Пекін використовує своє домінуюче становище на ринку рідкоземельних металів, щоб чинити тиск на західні компанії. За даними Financial Times, Китай вимагає, щоб іноземні компанії не накопичували надмірні запаси цих мінералів, які є життєво важливими для виробництва високотехнологічної продукції та озброєння, пише «Главком».

Китай, що контролює близько 90% світової переробки рідкоземельних металів, перетворив свій експорт на потужний важіль впливу. У відповідь на торговельні обмеження з боку США, Пекін цілеспрямовано скоротив поставки, що призвело до дефіциту та значного зростання цін.

За даними Financial Times, Пекін використовує ці метали як зброю в торговельній війні зі США. У відповідь на американські торговельні мита Китай посилив експортний контроль, що призвело до значного падіння поставок та збоїв у західних компаній. Заявки на імпорт розглядаються довше, а великі замовлення ретельніше перевіряються регуляторами. США, за даними Геологічної служби, залежать від Китаю на 56% у постачанні рідкоземельних металів.

За даними експертів, вартість деяких мінералів, необхідних для оборонної промисловості, зросла в рази. «Ціна на самарій, метал, який використовується у виробництві магнітів для реактивних двигунів, зросла в 60 разів», – пише видання.

Ці обмеження завдають шкоди західним компаніям і створюють проблеми у виробництві мікроелектроніки, сенсорів та інших військових компонентів.

Раніше міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні розвідувальні служби у викраденні рідкісноземельних матеріалів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп послабив свій конфронтаційний тон у відносинах з Китаєм, аби провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та укласти торговельну угоду.