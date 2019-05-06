Китай може скасувати торговельні переговори зі США через погрози Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США і Китай можуть не підписати нову торговельну угоду

За інформацією ЗМІ, Пекін не хоче вести переговори в обстановці погроз

Китай розглядає скасування чергового раунду торговельних консультацій зі США через погрози президента США Дональда Трампа підняти мита на китайську продукцію загальним обсягом 200 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, Пекін не хоче вести переговори в обстановці погроз і залякування та вивчає варіант скасування поїздки своєї делегації до Вашингтона.

Напередодні Трамп заявив, що з 10 травня США піднімуть мита на низку китайських товарів з 10 до 25%

Як відомо, декілька днів тому Трамп заявляв, що торговельна угода між з Китаєм в разі укладення стане історичною і монументальною.

Нагадаємо, США і Китай можуть оголосити про досягнення домовленості щодо спірних питань, які стосуються торгівлі між країнами, до наступної п'ятниці, 10 травня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Китай у травні можуть укласти нову торговельну угоду.

У середині березня стало відомо, що Вашингтон переніс на невизначений термін підписання торгового договору з Китаєм.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що Китай запропонував США скоротити профіцит у торгівлі з цією країною до нульової позначки до 2024 року.

На початку грудня 2018 року лідери США і Китаю на зустрічі в Аргентині домовилися вжити протягом трьох місяців заходів, спрямованих на укладення торговельної угоди між двома країнами. Президент США заявив, що погодився з 1 січня не підвищувати тарифи з 10% до 25% на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів, як він планував раніше.

Термін торгової угоди закінчився 1 березня, однак Трамп висловив готовність не підвищувати мита до тих пір, поки переговори йдуть успішно і в правильному для Вашингтона напрямку.