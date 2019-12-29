Колишній банк Маркарової ліквідовано



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У рамках виплати гарантованого відшкодування вкладники ПАТ «КБ «Актив-банк» отримали 1 млрд 305,2 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» у зв’язку із завершенням його ліквідації. Раніше цей банк належав нинішньому міністрові фінансів Оксані Маркаровій.

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 23 грудня представник Фонду подав документи державному реєстратору для реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі.

Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подачі документів для внесення до Єдиний державний реєстр запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

У зв’язку з цим, Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк».

У рамках виплати гарантованого відшкодування вкладники ПАТ «КБ «Актив-банк» отримали 1 млрд 305,2 млн грн, що становить 99,1% від загальної гарантованої суми.

Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2014 року по розміру загальних активів (1,998 млрд грн) Актив-Банк займав 52-е місце серед 166 банків, що діяли на той час в країні банків.

Актив-Банк був створений в 2001 року братами Андрієм і Сергієм Клюєвими. У кінці 2012 року Клюєви домовилися про продаж контрольного пакету цієї фінустанови.

У кінці 2012 року вони продали Актив-Банк нинішньому міністрові фінансів Оксані Маркаровой і її чоловікові Данилу Волинцю – екс-главі наглядової ради Ощадбанку і власнику 75% акцій Аккордбанка.

Навесні 2014 року Маркарова і Волинець перепродали Актив-Банк групі інвесторів, які, за даними учасників ринку, пов’язані з екс-власником Convers Group Володимиром Антоновим.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів проводив аудити всіх великих банків.

Як повідомлялося, Фонд гарантування ліквідував банк Курченка.