Компанія Colonial Pipeline заплатила хакерам мільйонний викуп – ЗМІ

Компанія Colonial Pipeline спочатку не мала наміру сплачувати викуп, щоб відновити роботу

Викуп хакерам був виплачений у криптовалюті, яку неможливо відслідкувати

Американська компанія Colonial Pipeline, яка нещодавно зазнала кібератаки, виплатила хакерам 5 млн доларів викупу за відновлення роботи системи. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанія заплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів, що суперечить повідомленням на початку цього тижня про те, що компанія не мала наміру сплачувати викуп, щоб відновити роботу, повідомили двоє джерел, знайомих з ситуацією.

Як зазначається, викуп хакерам був виплачений у криптовалюті, яку неможливо відслідкувати. Викуп перерахували хакерам через декілька годин після атаки.

Після отримання платежу хакери надали оператору Colonial Pipeline засіб дешифрування, щоб відновити зламану комп'ютерну мережу, але він діяв дуже повільно, тому компанії довелося використовувати власні потужності.

Представники компанії Colonial Pipeline відмовилися від коментарів щодо цієї інформації.

Нагадаємо, 7 травня одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.

Повідомлялося, що хакери, які атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline, можуть бути пов'язані з Росією.

Згодом уряд США оголосив надзвичайний стан після того, як найбільший трубопровід в країні призупинив роботу через кібератаку.

У середу, 12 травня, компанія поінформувала, що розпочинає відновлення роботи власної системи.