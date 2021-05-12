Хакери вкрали дані мільйонів клієнтів Glovo

Дані вкрали наприкінці квітня. У компанії є докази, що зловмисники намагаються продати у даркнеті приблизно 160 гігабайтів імен, номерів телефонів, паролів і даних, повʼязаних із платіжними системами клієнтів. Цей масив даних продається приблизно за $85 тисяч.

Мірко Гатто, генеральний директор Yarix, сказав, що його компанія змогла отримати витяги зі вкраденої бази даних, які містили платіжні реквізити й облікові дані для доступу до Glovo. «Користувачам Glovo наполегливо рекомендується змінити пароль і стежити за своїми кредитними картами, щоб переконатися у відсутності ненормальних платежів», – сказав Гатто.

Водночас представник Glovo стверджує, що третя сторона не отримала доступ до даних кредитних карток.

Даркнет – прихована мережа, зʼєднання в якій встановлюються тільки між довіреними пірами, які називають «друзями», з використанням нестандартних протоколів і портів. Анонімна мережа є системою не повʼязаних між собою віртуальних тунелів, що забезпечує передачу даних у зашифрованому вигляді.