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    Хакери вкрали дані мільйонів клієнтів Glovo

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    Користувачам Glovo радять змінити свій пароль і стежити за кредитними картами, щоб переконатися, що ніхто сторонній ними не користується - Хакери вкрали дані мільйонів клієнтів Glovo
    Користувачам Glovo радять змінити свій пароль і стежити за кредитними картами, щоб переконатися, що ніхто сторонній ними не користується
    Фото: leseco.ma

    Зловмисники намагаються продати у даркнеті приблизно зі 160 гігабайтами імен, телефонних номерів, паролів і даних

    Група хакерів отримала доступ до конфіденційних даних десятків мільйонів клієнтів, водіїв та працівників іспанського підрозділу сервісу доставки Glovo. Про це повідомила компанія Yarix, що займається кібербезпекою, передає Bloomberg.

    Дані вкрали наприкінці квітня. У компанії є докази, що зловмисники намагаються продати у даркнеті приблизно 160 гігабайтів імен, номерів телефонів, паролів і даних, повʼязаних із платіжними системами клієнтів. Цей масив даних продається приблизно за $85 тисяч.

    Даркнет – прихована мережа, зʼєднання в якій встановлюються тільки між довіреними пірами, які називають «друзями», з використанням нестандартних протоколів і портів. Анонімна мережа є системою не повʼязаних між собою віртуальних тунелів, що забезпечує передачу даних у зашифрованому вигляді.

    Нагадаємо, Європейська комісія розробила регуляторні правила для безпечного та етичного використання технології штучного інтелекту в країнах Європейського союзу.

    Теги: кібератака технології хакер
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