Конкуренти Кропачева подають скарги в Prozorro і АМКУ за результатами тендерів на держшахтах



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Скарги подані на тендери з загальною сумою торгів 237 млн грн

Тендери були виграні компанією «Сани Україна», що пов'язують із Віталієм Кропачевим, званого низкою ЗМІ «смотрящим за вугільною галуззю», - ЗМІ

Торговий дім «Контракт-Енерго» подав скарги на адресу організаторів торгів на закупівлю гірничошахтного обладнання та в Антимонопольний комітет України у зв'язку з незаконним відхиленням тендерних пропозицій компанії державними підприємствами «Селідіввугілля» і «Лисичанськвугілля».

Зазначається, що у результаті тендери були виграні компанією «Сани Україна», що пов'язують із Віталієм Кропачевим, званого низкою ЗМІ «смотрящим за вугільною галуззю». Інформація міститься в системі Prozorro, де відбувалися торги, повідомляють «Українські новини».

ТД «Контракт-Енергон» вважає дії ДП незаконними і вимагає скасувати рішення про відхилення тендерних пропозицій компанії. Скарги подані на тендери із загальною сумою торгів близько 237 млн грн. «Керуючись статтею 30 ЗУ «ПРО публічних закупівель», в зв'язку з недостатньою аргументацією, наданої в повідомленні про відхилення пропозиції, ТОВ «ТД «Контракт-Енерго» вимагає надати додаткову інформацію про причини невідповідності нашого пропозиції умовам тендерної документації», - йдеться у скаргах.

Як написано в документах АМКУ, постійно діюча колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийняла скарги до розгляду. Рішення буде винесено найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявили про чергову корупційну схему у державній вугільній галузі: держава змушена купувати китайське обладнання для державних шахт за завищеними цінами.

За словами голови незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, державна вугільна галузь знаходиться на межі виживання і повністю розграбована через корупційні схеми Віталія Кропачева.

У свою чергу, народний депутат України Михайло Бондар звернувся до віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, міністра енергетики Ігоря Насалика, а також до Антимонопольного комітету, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро і Генеральної прокуратури з вимогою провести перевірки законності закупівлі обладнання для державних вугільних підприємств в компанії «Сани Україна», пов'язаної з Віталієм Кропачевим.