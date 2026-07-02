Українська балістика наблизилася до нового етапу розробки

Росія заявила про збиття далекобійної ракети, а експерти припустили, що йдеться про нову українську розробку

Українська балістична ракета FP-9 наблизилася до етапу льотних випробувань. На цьому тлі увагу аналітиків привернула заява Міністерства оборони РФ про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети під час останньої повітряної атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Журналісти звернули увагу на свіже зведення російського оборонного відомства. У ньому стверджується, що протягом доби російська протиповітряна оборона нібито збила одну "далекобійну оперативно-тактичну ракету", а також сім авіабомб і понад 600 безпілотників.

При цьому російська сторона не уточнила тип ракети та не навела жодних подробиць щодо місця чи обставин її перехоплення. Україна офіційно не підтверджувала застосування балістичної ракети під час ударів по території Росії.

Водночас агентство зазначає, що заява Міноборони РФ з'явилася невдовзі після повідомлення української оборонної компанії Fire Point про перебіг створення власної балістичної ракети FP-9.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман раніше повідомив, що ракета вже наближається до етапу льотних випробувань. За його словами, вони можуть розпочатися цього літа або на початку осені. За попередніми даними, FP-9 розробляється для ураження цілей углиб території Росії та матиме дальність близько 850 км.

«Якщо інформація про бойове застосування підтвердиться, це стане новим етапом у розвитку українських далекобійних засобів ураження власного виробництва, які досі були представлені переважно безпілотниками та крилатими ракетами», – зазначило Bloomberg.

Наразі незалежного підтвердження інформації про можливе бойове застосування української балістичної ракети немає. Також відсутні офіційні заяви української влади щодо цього.

Нагадаємо, раніше головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія паралельно пришвидшує розробку української системи протиракетної оборони. За його словами, перші ракети-перехоплювачі планують виготовити вже до кінця цього року.