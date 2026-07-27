Україна планує представити функціональний прототип системи ППО Freyja вже в 2027 році

Виробники працюють над створенням системи з відкритою архітектурою

Українська сторона планує отримати мінімально життєздатний прототип нової європейської системи протибалістичної оборони під кодовою назвою Freyja вже у першій половині наступного року, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, найближчим часом має відбутися перше засідання міжнародного керівного комітету, який оцінить витрати на дослідження та розробку зброї, здатної збивати російські балістичні ракети.

Два тижні тому лідери 10 європейських країн, серед яких – президент України Володимир Зеленський, а також близько десятка виробників оборонної продукції, зібралися на саміті в Парижі, щоб офіційно запустити антибалістичну коаліцію.

«Оскільки ми працюємо в таких стислих термінах, у нас є амбітна мета: підготувати MVP (мінімально життєздатний продукт) до першої половини наступного року. Це прототип, який вже зможе продемонструвати перші практичні результати», – пояснив Алоян.

Потреба у власному або спільному європейському рішенні виникла через критичну залежність України від американських систем Patriot, постачання яких регулярно зазнає затримок через політичні чинники, низькі запаси та тривалий виробничий цикл.

Головною особливістю комплексу Freyja є його відкрита архітектура. Зеленський порівняв концепцію системи із конструктором Lego, оскільки вона дозволяє поєднувати обладнання від різних провідних виробників оборонної промисловості. Україна готова надати для проєкту власну пускову установку та ракету-інтерцептор, а від союзників очікує передачі сучасних радарів, датчиків та електроніки для систем наведення.

Виробникам було поставлено завдання розробити основу для системи зі взаємозамінними деталями, пояснив Алоян.

«Загальна логіка цієї системи полягає в тому, що вона має відкриту архітектуру. Тож якщо Данія скаже: «Я хочу систему Freyja з датським радаром Weibel» – це нормально. Якщо Швеція скаже, що хоче систему Saab – це теж не проблема», – зазначив він.

За словами Алояна, однією з ідей, що наразі розглядаються, є створення спеціального органу, можливо у формі фонду, для збору всіх внесків та забезпечення стабільного фінансування проєкту.

Він також висловив сподівання, що участь у проєкті бізнесу нарівні з урядами допоможе зменшити бюрократичні перешкоди.

«Коаліція має бути скоріше практичною, а не політичною», – наголосив Алоян.

Головним індустріальним партнером проєкту виступить українська компанія Fire Point, яка вже уклала угоду з німецьким оборонним виробником Hensoldt щодо постачання радарів. Також до ініціативи долучилися такі міжнародні компанії, як Eurosam, Leonardo, Thales та Saab.

Нагадаємо, Україна оголосила про створення Антибалістичної коаліції. Її учасниками стали Україна, Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди та Іспанія. Країни домовилися об'єднати оборонну промисловість, науково-технічний потенціал і військовий досвід для створення пан'європейської системи протиракетної оборони Freyja.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова забезпечити проєкт власною антибалістичною ракетою, тоді як партнери мають надати радари та інші ключові компоненти системи.