Netflix продовжив ліцензію популярного російського мультфільму

«Маша та Ведмідь» залишиться на Netflix у понад 100 країнах

Експерти називають мультсеріал інструментом російської «м’якої сили»

Стримінговий сервіс Netflix купує права на нові сезони популярного російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь» та продовжує ліцензію на показ у понад 100 країнах.

YouTube-канал проєкту вже має понад 60 млн підписників. На це звернули увагу фахівці Центру продидії дезінформації, пише «Главком».

Дитячий контент може впливати на сприйняття країн, культур та історичних наративів

Водночас дослідники звертають увагу, що мультсеріал може використовуватися як елемент російської «м’якої сили» – через формування позитивних асоціацій із російською культурою серед дитячої аудиторії.

За оцінкою Центру, за образом популярного дитячого контенту можуть просуватися такі наративи:

створення позитивного образу Росії через персонажа Ведмедя, який постає як добрий і турботливий герой;

використання образу Маші для висміювання поведінки та стереотипів щодо інших народів;

нормалізація радянських символів і мілітаризованих мотивів у дитячому контенті.

«Контроль за інформаційним середовищем для дітей стає частиною безпеки», – наголошують експерти.

Нагадаємо, у 2025 році уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.

Того ж року як писав «Главком», Мінкульт визнав, що «YouTube» канал «Маша та Ведмідь» та суміжні цифрові ресурси ймовірно належать до структур, що мають походження з російської юрисдикції та зберігають сталий зв’язок із країною-агресором через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності.