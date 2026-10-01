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WhatsApp змінює правила для бізнесу: з 1 жовтня частина повідомлень стає платною

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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WhatsApp змінює правила для бізнесу: з 1 жовтня частина повідомлень стає платною
Для бізнесу змінюється вартість окремих відповідей та сервісних сповіщень у месенджері
фото:Depositphotos

Компанії, які спілкуються з клієнтами через WhatsApp Business Platform, від 1 жовтня мають платити за окремі повідомлення

Meta змінила правила тарифікації WhatsApp Business Platform. Відтепер компаніям нараховуватимуть плату за доставлені сервісні повідомлення, які раніше не тарифікувалися. Про це розповідає «Главком» із посиланням на актуальні правила WhatsApp Business.

За які повідомлення платитимуть

Нові правила стосуються бізнесів, які використовують WhatsApp Business Platform напряму або через сторонніх провайдерів для спілкування з клієнтами.

Від 1 жовтня сервісні повідомлення тарифікуються за кожне доставлене повідомлення. До них належать відповіді операторів або автоматизованих систем на запити клієнтів. Раніше такі повідомлення були безкоштовними.

Також платними стають окремі utility-повідомлення, які компанія надсилає у відповідь на звернення клієнта протягом відкритого 24-годинного вікна обслуговування. Ставка залежить від ринку та категорії повідомлення.

Бізнеси, які використовують пряму інтеграцію або працюють через Solution Provider, мали додати спосіб оплати до 30 вересня. Для акаунтів без платіжних даних Meta попередила про припинення доставки сервісних повідомлень після набуття нових тарифів чинності.

Що це означає для українців

Зміни не означають, що звичайні користувачі WhatsApp почнуть платити за листування. Нові тарифи стосуються саме бізнес-комунікацій через WhatsApp Business Platform.

Через месенджер компанії можуть надсилати клієнтам підтвердження та оновлення щодо замовлень, інформацію про платежі, доставку та інші повідомлення, пов'язані з обслуговуванням.

Тому для українського користувача наслідок може бути непрямим: компанії, які активно використовують автоматичні повідомлення WhatsApp, можуть переглянути обсяг таких комунікацій або враховувати нові витрати у своїй роботі.

Водночас звичайне особисте спілкування у WhatsApp нові правила не зачіпають.

WhatsApp поступово монетизує бізнес-спілкування

WhatsApp Business Platform призначена насамперед для середнього та великого бізнесу, який хоче масштабно спілкуватися з клієнтами через месенджер. Meta вже використовує модель оплати за доставлені бізнес-повідомлення залежно від їхньої категорії та ринку.

З 1 жовтня до платної моделі додалися й окремі сервісні повідомлення. При цьому 24-годинне вікно для відповідей на звернення клієнта залишається частиною правил роботи платформи, а умови тарифікації залежать від конкретної категорії повідомлення.

Нагадаємо, у червні WhatsApp готував оновлення інтерфейсу для Android. Розробники планували змінити навігацію в застосунку, спростити доступ до основних функцій та додати окрему вкладку для контактів.

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Теги: бізнес WhatsApp Meta

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