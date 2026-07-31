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Зірка документалки Netflix зник після сходження лавини в Пакистані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зірка документалки Netflix зник після сходження лавини в Пакистані
Герой відомої документалки Netflix
фото: Нірмал Пурджа в Instagram

Група з 10 альпіністів потрапила під лавину на горі Броуд-Пік, пошукова операція триває

Серед зниклих – відомий непальський альпініст і колишній британський спецпризначенець Нірмал Пурджа, який став героєм документального фільму Netflix «14 вершин: Неможливого не існує». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та The Guardian.

Броуд-Пік є дванадцятою за висотою горою світу. Хоча вона вважається менш технічно складною за сусідню К2, вершина відома різкими змінами погоди та високим ризиком сходження лавин.

За даними Альпійського клубу Пакистану, лавина накрила туристичну групу, після чого зв'язок із нею повністю зник. Організація назвала отримані повідомлення «глибоко тривожними». До пошуково-рятувальної операції залучили наземні служби та гелікоптери.

Рятувальники вже виявили чотири тіла, однак особи загиблих ще не встановлено. Серед зниклих – п'ятеро альпіністів із Непалу, а також громадяни США, Пакистану, Оману, Китаю та ще один іноземний турист.

Групу очолював 43-річний Нірмал Пурджа. Пурджа здобув світову популярність після виходу документального фільму Netflix «14 вершин: Неможливого не існує». Стрічка розповідає про його сходження на всі 14 восьмитисячників світу за шість місяців у 2019 році, що на той момент стало світовим рекордом.

Трейлер до документального фільму "14 вершин: Неможливого не існує"

 

У 2024 році альпініст встановив ще одне досягнення, підкоривши всі 14 восьмитисячників без використання додаткового кисню. До кар'єри професійного альпініста Пурджа 16 років служив у британській армії – спочатку в Бригаді гуркхів, а згодом у Спеціальній човновій службі Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

У 2018 році його нагородили званням члена Ордену Британської імперії за військову службу та досягнення в альпінізмі.

Нагадаємо, в 2024 році в Андах поліція знайшла добре збережене тіло американського альпініста. 22 роки тому його поховала лавина, коли він намагався піднятися на одну з найвищих тутешніх вершин.

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Теги: туризм Пакистан альпінізм

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