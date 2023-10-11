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Влада зобов’язала таксистів видавати касові чеки за поїздки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Влада зобов’язала таксистів видавати касові чеки за поїздки
Таксисти мають встановити касові апарати та видавати фіскальні чеки
фото з відкритих джерел

З 1 жовтня таксисти, які проводять оплату не через Реєстратор розрахункових операцій, можуть застосовуватися штрафні санкцій

Влада зобов’язала водіїв таксі видавати касові чеки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Відповідні норми набули чинності з 1 жовтня. За порушення таксистам загрожують штрафи.

Влада зобов’язала водіїв таксі видавати касові чеки
Влада зобов’язала водіїв таксі видавати касові чеки
фото: ДПС

«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через Реєстратор розрахункових операцій (РРО), можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», – йдеться у повідомленні.

Водночас нові правила стосуються не всіх перевізників. Чеки мають видавати таксисти, які:

  • Не є платниками податків першої групи.
  • Проводять розрахунки у салоні авто у готівковій формі або приймають у рахунок оплати за послуги перевезень платіжні картки.
  • Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року №1336 (підприємці, які звільнені від реєстратора розрахункових операцій – «Главком»).

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ повернуло на свої офіційні онлайн-ресурси послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами автоматичної фіксації.

Зазначимо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нову послугу у сервісі «Дія». Відтепер замовити нове посвідчення водія можна буде з доставкою кур’єром або на відділення «Укрпошти». Наразі послуга проходить бета-тестування.

Теги: таксі Державна податкова служба штраф

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