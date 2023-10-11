Влада зобов’язала таксистів видавати касові чеки за поїздки

З 1 жовтня таксисти, які проводять оплату не через Реєстратор розрахункових операцій, можуть застосовуватися штрафні санкцій

Влада зобов’язала водіїв таксі видавати касові чеки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Відповідні норми набули чинності з 1 жовтня. За порушення таксистам загрожують штрафи.

Влада зобов’язала водіїв таксі видавати касові чеки фото: ДПС

«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через Реєстратор розрахункових операцій (РРО), можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», – йдеться у повідомленні.

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Водночас нові правила стосуються не всіх перевізників. Чеки мають видавати таксисти, які:

Не є платниками податків першої групи.

Проводять розрахунки у салоні авто у готівковій формі або приймають у рахунок оплати за послуги перевезень платіжні картки.

Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року №1336 (підприємці, які звільнені від реєстратора розрахункових операцій – «Главком»).

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ повернуло на свої офіційні онлайн-ресурси послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами автоматичної фіксації.

Зазначимо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нову послугу у сервісі «Дія». Відтепер замовити нове посвідчення водія можна буде з доставкою кур’єром або на відділення «Укрпошти». Наразі послуга проходить бета-тестування.