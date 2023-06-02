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Уряд тимчасово обмежив експорт популярного продукту з України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд тимчасово обмежив експорт популярного продукту з України
Українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, який закладався в прогнозний баланс на 2022-2023 маркетинговий рік
фото: Pixabay

Рішення прийнято задля уникнення дефіциту в літньо-осінній період

Кабінет міністрів України запровадив обмеження на експорт цукру з 5 червня до 15 вересня. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Відомство пояснило, що українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, який закладався в прогнозний баланс на 2022-2023 маркетинговий рік. Тому таке рішення ухвалили задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період.

За оцінками митниці, на кінець минулого тижня було експортовано понад 350 тисяч тонн цукру та цукромісткої продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022-2023 маркетинговий рік. З урахуванням цих темпів потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%.

«Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пропозиція внутрішнього ринку у 2022-2023 маркетинговому році з урахуванням виробництва в обсязі 1285 тисяч тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, становить 1776 тисяч тонн.

Щоб забезпечити потреби внутрішнього споживання у 2022-2023 маркетинговому році, прогнозується використання 1010 тисяч тонн. А експорт цукру в цей же період прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.

Нагадаємо, у січні-квітні 2023 року металургійні підприємства України скоротили надходження від експорту чорних металів у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $823,41 млн.

Раніше міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, якими є наслідки тимчасової заборони ЄС на експорт з України чотирьох видів агропродукції.

Як повідомлялося, Європейська комісія від 2 травня заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до пʼяти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Ці заходи діятимуть до 5 червня.

До слова, темп експорту українського збіжжя падає: покупці побоюються, що кораблі з українським зерном будуть заблоковані.

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Теги: економіка Україна експорт

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