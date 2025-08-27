Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки
Прийняття законопроєкту дозволить Україні приєднатися до глобальної системи обміну даними про доходи з цифрових платформ
колаж: glavcom.ua

Кабмін схвалив нові податки на доходи з цифрових платформ: що зміниться для користувачів Uber, Bolt та Airbnb

27 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, що передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, як-от Bolt, Airbnb, Booking, Uber та Glovo. Цей крок є частиною зобов’язань України перед ЄС та ОЕСР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

Згідно з проєктом закону, до доходів фізичних осіб, що є підзвітними продавцями на платформах, застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%. Ця пільгова ставка діятиме за умови, що особа відповідає таким вимогам:

  • має окремий банківський рахунок для надходжень із платформ;
  • не є самозайнятою особою та не має найманих працівників;
  • річний дохід не перевищує 6,7 млн грн (834 мінімальні зарплати);
  • не торгує підакцизними товарами.

Для тих, хто не відповідає цим умовам, застосовуватиметься стандартна ставка 18%. Важливо, що дохід від продажу товарів, який не перевищує 36 336 грн за рік, не оподатковуватиметься, що захищає дрібні та разові продажі.

Прийняття законопроєкту дозволить Україні приєднатися до глобальної системи обміну даними про доходи з цифрових платформ (DPI MCAA), до якої вже долучилися 29 країн. Це є необхідною умовою для інтеграції в європейський економічний простір.

Нові правила також несуть низку переваг:

  • Для держави: підвищення прозорості та боротьба з тіньовою економікою.
  • Для платників: спрощення податкового адміністрування та зниження ризиків перевірок.
  • Для суспільства: зростання довіри до податкової системи завдяки її гармонізації з міжнародними стандартами.

Законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді України.

Нагадаємо, в Україні вже давно діє механізм податкової знижки, який дозволяє кожному платнику податків повернути частину сплаченого ПДФО (податок на дохід фізичної особи). Право на таку знижку має кожен платник податків, але користуються ним лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менш як 1% домогосподарстві, повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. 

Читайте також:

Теги: податки Україна Кабмін Uber

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці помітили світлий промінь у небі
У небі над Україною помічено незвичайне явище
Вчора, 00:51
Документ передбачає сталість та взаємність співпраці, а також обмін технологіями й досвідом для посилення оборонно-промислових комплексів обох держав
Спільна авіація та космічні технології: Україна поглиблює співпрацю зі Швецією
24 серпня, 11:19
Трамп: У нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено - як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: головне за ніч
16 серпня, 06:55
Трамп все ж налаштувався на «обмін»
Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
12 серпня, 10:42
В Україні тривога тривала 15 хвилин
В Україні тривога тривала 15 хвилин
11 серпня, 14:08
Вітакер підкреслив, що що нинішня війна має закінчитися, аби врятувати тисячі життів
Посол США в НАТО зробив важливу заяву про можливі територіальні поступки України
10 серпня, 17:51
ISW: Поступка територій змусила б Україну відмовитися від свого «поясу фортець» – головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року
ISW: Вихід з Донбасу загрожує втратою «поясу фортець», який стримував РФ 11 років
9 серпня, 14:06
Україна хоче взяти у Польщі зброю в кредит
Україна попросила у Польщі зброї на 120 млн євро в кредит
4 серпня, 15:18
Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тис. грн
Уряд вніс до парламенту законопроєкт про підтримку сімей з дітьми: перелік змін
28 липня, 12:51

Економіка

Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки
Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки
Глава Держаудитслужби розказала про зухвалу схему виведення мільйонів із великих державних контрактів
Глава Держаудитслужби розказала про зухвалу схему виведення мільйонів із великих державних контрактів
Угода про копалини. Глава Держаудитслужби розповіла, як буде контролюватися робота україно-американського фонду
Угода про копалини. Глава Держаудитслужби розповіла, як буде контролюватися робота україно-американського фонду
Де купувати товари для відбудови? Глава Держаудитслужби нагадала чиновникам та бізнесу ключову умову
Де купувати товари для відбудови? Глава Держаудитслужби нагадала чиновникам та бізнесу ключову умову
Курс валют на 27 серпня: скільки коштує долар та євро
Курс валют на 27 серпня: скільки коштує долар та євро
Освоєння європейських коштів. Державна аудиторська служба назвала ключові проблеми
Освоєння європейських коштів. Державна аудиторська служба назвала ключові проблеми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
66K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
43K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2257
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
1928
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua