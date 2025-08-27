Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки

Кабмін схвалив нові податки на доходи з цифрових платформ: що зміниться для користувачів Uber, Bolt та Airbnb

27 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, що передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, як-от Bolt, Airbnb, Booking, Uber та Glovo. Цей крок є частиною зобов’язань України перед ЄС та ОЕСР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

Згідно з проєктом закону, до доходів фізичних осіб, що є підзвітними продавцями на платформах, застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%. Ця пільгова ставка діятиме за умови, що особа відповідає таким вимогам:

має окремий банківський рахунок для надходжень із платформ;

не є самозайнятою особою та не має найманих працівників;

річний дохід не перевищує 6,7 млн грн (834 мінімальні зарплати);

не торгує підакцизними товарами.

Для тих, хто не відповідає цим умовам, застосовуватиметься стандартна ставка 18%. Важливо, що дохід від продажу товарів, який не перевищує 36 336 грн за рік, не оподатковуватиметься, що захищає дрібні та разові продажі.

Прийняття законопроєкту дозволить Україні приєднатися до глобальної системи обміну даними про доходи з цифрових платформ (DPI MCAA), до якої вже долучилися 29 країн. Це є необхідною умовою для інтеграції в європейський економічний простір.

Нові правила також несуть низку переваг:

Для держави: підвищення прозорості та боротьба з тіньовою економікою.

Для платників: спрощення податкового адміністрування та зниження ризиків перевірок.

Для суспільства: зростання довіри до податкової системи завдяки її гармонізації з міжнародними стандартами.

Законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді України.

Нагадаємо, в Україні вже давно діє механізм податкової знижки, який дозволяє кожному платнику податків повернути частину сплаченого ПДФО (податок на дохід фізичної особи). Право на таку знижку має кожен платник податків, але користуються ним лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менш як 1% домогосподарстві, повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.