Вважався зниклим безвісти з весни минулого року. Згадаймо Андрія Брюховича

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Брюхович став на оборону Батьківщини від загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Брюховича.

30 березня 2024 року поліг захисник зі Львова Андрій Брюхович. Про це повідомила Львівська міська рада.

Андрій Брюхович народився 18 березня 1985 року у Львові. Навчався у колишній середній загальноосвітній школі №83 (сьогодні – Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради). Здобув освіту за спеціальністю «Інженерна механіка та обладнання лісового комплексу» у Національному лісотехнічному університеті України. Згодом здобув другу вищу освіту у тому ж університеті.

Після завершення навчання багато років пропрацював на підприємствах «Брама» та «ЛІМО». У вільний час захоплювався риболовлею та грибництвом.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Брюхович став на оборону Батьківщини від загарбників фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону Батьківщини від загарбників. Спершу виконував бойові завдання у складі 420-го окремого стрілецького батальйону, згодом боронив державу у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних Сил України. Боровся з окупантами на Харківщині та Донеччині.

Чин похорону захисника відбувся 14 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають героя на Личаківському кладовищі.

В Андрія Брюховича залишилися мама, брат, сестра, племінники та хрещені діти.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.