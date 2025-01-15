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Вважався зниклим безвісти з весни минулого року. Згадаймо Андрія Брюховича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вважався зниклим безвісти з весни минулого року. Згадаймо Андрія Брюховича
Захисник боровся із окупантами на Харківщині та Донеччині
колаж: glavcom.ua

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Брюхович став на оборону Батьківщини від загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Брюховича.   

30 березня 2024 року поліг захисник зі Львова Андрій Брюхович. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Андрій Брюхович народився 18 березня 1985 року у Львові. Навчався у колишній середній загальноосвітній школі №83 (сьогодні – Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради). Здобув освіту за спеціальністю «Інженерна механіка та обладнання лісового комплексу» у Національному лісотехнічному університеті України. Згодом здобув другу вищу освіту у тому ж університеті.

Після завершення навчання багато років пропрацював на підприємствах «Брама» та «ЛІМО». У вільний час захоплювався риболовлею та грибництвом.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Брюхович став на оборону Батьківщини від загарбників
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Брюхович став на оборону Батьківщини від загарбників
фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону Батьківщини від загарбників. Спершу виконував бойові завдання у складі 420-го окремого стрілецького батальйону, згодом боронив державу у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних Сил України. Боровся з окупантами на Харківщині та Донеччині.

Чин похорону захисника відбувся 14 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають героя на Личаківському кладовищі. 

В Андрія Брюховича залишилися мама, брат, сестра, племінники та хрещені діти.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна пам'ять

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