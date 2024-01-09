Як працюють порти Одещини: стало відомо про хорошу тенденцію

За весь час роботи «коридорів» до Одещини завантажено понад 400 суден

Порти Одещини у 2023 році перевантажили понад 50 млн т вантажів, що на 15% більше, ніж у 2022 році, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Здебільшого це був експорт агропродукції, який призначався для різних країн світу, серед яких Єгипет, Китай, США, Туніс, Іспанія, Італія, Греція, Туреччина, Румунія, Алжир, Нідерланди, Болгарія, Пакистан та Бельгія», – зазначив він.

Раніше польський політик Януш Войцеховський написав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо української агропродукції. Єврокомісар з питань сільського господарства застеріг щодо нової кризи, яку може спровокувати агроімпорт з України в ЄС.

Нагадаємо, у Румунії продовжується будівництво Молдовської автомагістралі, яка стане новим транспортним коридором для України. Вона об'єднає Бухарест з українським кордоном. Це дозволить розвантажити пункти пропуску, зокрема, на кордоні із Польщею. Попри розблокування фермерами пунктів пропуску, там все ще є черги.