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Як працюють порти Одещини: стало відомо про хорошу тенденцію

Христина Петренко
glavcom.ua
Як працюють порти Одещини: стало відомо про хорошу тенденцію
Здебільшого у портах Одещини перевантажували агропродукцію
фото ілюстративне

За весь час роботи «коридорів» до Одещини завантажено понад 400 суден

Порти Одещини у 2023 році перевантажили понад 50 млн т вантажів, що на 15% більше, ніж у 2022 році, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Здебільшого це був експорт агропродукції, який призначався для різних країн світу, серед яких Єгипет, Китай, США, Туніс, Іспанія, Італія, Греція, Туреччина, Румунія, Алжир, Нідерланди, Болгарія, Пакистан та Бельгія», – зазначив він.

Раніше польський політик Януш Войцеховський написав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо української агропродукції. Єврокомісар з питань сільського господарства застеріг щодо нової кризи, яку може спровокувати агроімпорт з України в ЄС. 

Нагадаємо, у Румунії продовжується будівництво Молдовської автомагістралі, яка стане новим транспортним коридором для України. Вона об'єднає Бухарест з українським кордоном. Це дозволить розвантажити пункти пропуску, зокрема, на кордоні із Польщею. Попри розблокування фермерами пунктів пропуску, там все ще є черги

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Теги: Одеса порт зерно

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