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Угорщина взялася шантажувати Болгарію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина взялася шантажувати Болгарію
Загроза вето з’явилася після «невдалого» coffee break прем’єра Угорщини Віктора Орбана з канцлером Німеччини
фото з відкритих джерел

Будапешт вимагає від Софії скасувати податок на транзит російського газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан шантажує не лише Україну. Його країна почала також тиснути на Болгарію – погрожує, що не впустить державу до Шенгенської зони. Про це передає Reuters.

Видання зазначає, що Угорщина накладе вето на вступ Болгарії до європейської безвізової Шенгенської зони. На такий крок Будапешт готовий піти, якщо Софія не піде на поступки.

Будапешт вимагає від Софії скасувати податок на транзит російського газу. У випадку ухвалення податку, вартість газу стане вищою на 20%.

Зазначається, що загроза вето з'явилася після того, як 14 грудня 26 країн-членів ЄС, крім Угорщини, домовилися про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Оминути обмеження з боку Орбана вдалося, попросивши його перед голосуванням покинути залу засідань.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

Коли дискусія, здавалося б, зайшла в «глухий кут», Шольц раптово витягнув прем'єр-міністра Угорщини «на каву». Він зробив відповідну пропозицію за спільним круглим столом, перед усіма лідерами ЕС. Саме в той момент члени Євроради проголосували.

Після вимушеного coffee break з Шольцем, Орбан прийняв рішення взагалі залишити переговорний кабінет.

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Теги: Угорщина Болгарія росія газ

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