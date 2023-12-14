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Російський безпілотник упав у Румунії: НАТО загрози не побачило

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський безпілотник упав у Румунії: НАТО загрози не побачило
фото з відкритих джерел

В Альянсі «рішуче засудили» російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю

НАТО не бачить небезпеки у падінні російського дрона на території Альянсу, тобто в Румунії. Інцидент, ніби то, не був навмисним, а тому загрози не несе. Про це заявив  виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт у соцмережі Twitter (X).

Вайт від імені Альянсу «рішуче засудив» російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю.

«НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки Росії проти членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою», – додав Вайт.

Нагадаємо, у Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну. Під час атаки Росії на Україну, система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе порушення повітряного простору. Сигнал було виявлено на малій висоті на маршруті в напрямку району села Грінду Тульчинського повіту. Зранку, в безлюдній місцевості приблизно за 4 км вище за течією від Грінду, було виявлено кратер глибиною 1,5 метра, внаслідок падіння російського «Шахеда».

Згодом Румунія викликає на розмову посла Росії, після падіння безпілотника на території країни.

Теги: Румунія безпілотник НАТО війна

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