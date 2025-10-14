Коболєв відмовився сплатити податки на десятки мільйонів гривень – ексголова «Нафтогазу»

За словами Юрія Вітренка, Коболєв не сплатив податок ані у 2021 році, ані у 2022 році

Ексголова правління «Нафтогазу» звинуватив Андрія Коболєва в ухиленні від сплати податків з премії в 339 млн грн

Колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв не сплатив податок на доходи фізичних осіб у розмірі 61 млн грн та військовий збір у 5 млн грн з отриманої у 2021 році премії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на екскерівника «Нафтогазу» Юрія Вітренка, який очолював компанію у 2021-2022 роках.

Вітренко повідомив, що минулого тижня був вимушений взяти участь у судовому процесі як свідок. Йдеться про слухання у Вищому антикорупційному суді України у справі про заволодіння Коболєвим коштами «Нафтогазу».

Зазначається, що Коболєв отримав другу частину премії, з якої, за версією слідства не сплатив податки, через механізм банківської гарантії, який був створений ним свідомо під час керівництва компанією нібито задля уникнення від сплати податку. Премія мала бути виплачена у 2019 році після отримання компанією $3 млрд від «Газпрому», але Коболєв домігся відтермінування виплат.

«Під час мого допиту адвокати Коболєва «натякали» на мою нібито причетність до ухилення від сплати податків «Нафтогазом». Мене це обурює, оскільки мова насправді йде про несплату самим Коболєвим податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сумі 61 млн грн та військового збору у сумі 5 млн грн – з отриманої ним у 2021 році «другої частини» його премії за «стокгольмський арбітраж» на суму 339 млн грн», – каже він.

За словами Вітренка, друга частина премії може розглядатися як окрема оплата праці – попри обмеження, визначені державою для оплати праці керівників державних компаній, що діяли на момент виплати.

Як наголосив ексочільник компанії, Коболєв не сплатив податок ані у 2021 році, ані у 2022 році. Податкова перевірила «Нафтогаз України» і встановила всі обставини банківської гарантії, оформленої та профінансованої «Нафтогазом» за керівництва Коболєва.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.