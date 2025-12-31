За незаконне засудження та необґрунтовані підозри – у вʼязницю. Фігурантка справи НАБУ підготувала законопроєкт

Анна Скороход пропонує саджати правоохоронців за незаконні дії

Фігурантка корупційної справи, яку розслідує НАБУ і САП, Анна Скороход пропонує карати правоохоронців за незаконні вироки та необґрунтовані підозри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт.

Законопроєктом вводиться нова стаття Кримінального кодексу – Стаття 365-1. Незаконні дії посадових осіб органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду.

Стаття передбачає покарання за незаконне засудження, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, взяття і тримання під вартою, проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконне накладення арешту на майно, а також відсторонення від роботи (посади) та інші процесуальні дії, що обмежують права громадян.

Крім того, покарання передбачено за незаконне застосування адміністративного арешту чи виправних робіт; незаконну конфіскацію майна; незаконне накладення штрафу; незаконне проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та іншими актами законодавства.

Депутатка пропонує карати правоохоронців позбавленням волі терміном від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із депутаткою, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тис.

До слова, народну депутатку Анну Скороход, яка підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис., звільнили під заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн.